Fondo inmobiliario de Nicolás Ibáñez Jr. compra dos marinas en EEUU

El fondo Drake Real Estate Partners (DREP) -cofundado por Nicolás Ibáñez Varela, hijo del empresario chileno Nicolás Ibáñez Scott— sigue ampliando su huella en Estados Unidos. Esta semana, en alianza con Stella Marinas, adquirieron South River Marina y Turkey Point Marina & Yacht Club, dos recintos náuticos ubicados en Edgewater, Maryland, a pocos minutos de Washington DC y Baltimore.



Con esta operación, que se enmarca en la estrategia de diversificación del fondo, DREP entra de lleno en el rubro de marinas recreativas, un segmento que ha tomado fuerza entre los inversores inmobiliarios. En total, los dos activos suman más de 500 espacios para embarcaciones y servicios como restaurante, estaciones de carga, almacenamiento y venta de lanchas.



La transacción se da sólo semanas después de que DREP anunciara el cierre de su quinto fondo inmobiliario, con US$ 515 millones levantados, el vehículo más grande en su historia.