Soledad Marín Ortúzar asume como directora en HD Legal

HD Legal anunció el nombramiento de Soledad Marín Ortúzar como directora del área Inmobiliaria, Ingeniería y Construcción.

Soledad cuenta con más de 12 años de experiencia en materias corporativas, inmobiliarias y de derecho de la empresa, liderando la asesoría diaria y la gestión legal de empresas e inmobiliarias, acompañando en el desarrollo de sus negocios y proyectos. "Su expertise en derecho inmobiliario, regulaciones urbanísticas, construcción y financiamiento de proyectos ha sido clave en múltiples operaciones complejas", destacaron en un comunicado.

Se integró a HD Legal en 2024 como asociada senior en el área Inmobiliaria, Ingeniería, Construcción; y desde diciembre de 2025 asume como directora del área, cargo que ejercerá con la misión de fortalecer la asesoría estratégica legal de la firma.

Además de su rol institucional, Soledad es fundadora de Women in Real Estate (WRE), la primera red de abogadas especializadas en derecho inmobiliario, urbanismo, construcción, regulaciones y financiamiento de proyectos en Chile. WRE tiene como propósito visibilizar, conectar y potenciar el talento femenino en el mundo del Real Estate, promoviendo espacios de colaboración, liderazgo y desarrollo profesional entre mujeres que ejercen en esta especialidad.

“Este es un paso importante tanto en mi trayectoria como en el avance de más mujeres liderando el sector inmobiliario. Espero seguir contribuyendo a abrir espacios de colaboración, excelencia y crecimiento para la industria”, comenta la nueva directora.