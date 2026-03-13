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Fin al fair play: Quiroz y Grau se enfrentan por la estrecha caja fiscal que hereda el nuevo Gobierno

El recién asumido ministro de Hacienda advirtió que el saldo de los activos líquidos del sector público cerró en apenas US$ 46 millones a diciembre de 2025, mientras que su antecesor enfatizó que a enero la cifra es de US$ 1.406 millones. Este último dato, de todas maneras, está lejos de los saldos registrados en la última década. El mercado ve con preocupación la salud de las arcas fiscales.

Por: Sebastián Valdenegro y Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 14:00 hrs.

<p>Fin al fair play: Quiroz y Grau se enfrentan por la estrecha caja fiscal que hereda el nuevo Gobierno</p>

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