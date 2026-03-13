Fin al fair play: Quiroz y Grau se enfrentan por la estrecha caja fiscal que hereda el nuevo Gobierno

El recién asumido ministro de Hacienda advirtió que el saldo de los activos líquidos del sector público cerró en apenas US$ 46 millones a diciembre de 2025, mientras que su antecesor enfatizó que a enero la cifra es de US$ 1.406 millones. Este último dato, de todas maneras, está lejos de los saldos registrados en la última década. El mercado ve con preocupación la salud de las arcas fiscales.

Apenas tres días duró la tregua -o fair play, en términos futbolísticos- entre la administración económica entrante, liderada por Jorge Quiroz en Hacienda, y la que abandonó Teatinos 120 el miércoles, liderada por Nicolás Grau.

Esto, luego de que este viernes Quiroz entregara sus primeras declaraciones como jefe del equipo económico, a la salida del consejo de gabinete en La Moneda.

En el Patio de los Naranjos, flanqueado por la vocera de Gobierno, Mara Sedini, el secretario de Estado lanzó la bomba, señalando que ha heredado una "delicada, absolutamente inusual y extrema situación de caja que nos dejó de herencia la anterior administración".

El economista especificó que al 31 de diciembre de 2025, los activos en la caja fiscal ascendían a apenas US$ 40 millones, en circunstancias de que al cierre de "administraciones normales" -dijo- dichos saldos oscilaron entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones.

"Se encuentra hoy día con un Gobierno que ha tenido que heredar del anterior un Fisco sin caja", alertó el titular de Hacienda y que el saldo de caja heredado equivale a un 1% de lo normal. Esto, justo en medio de una situación internacional que se ha complicado en los últimos días, con la guerra en Medio Oriente llevando al precio del petróleo a cotizarse sobre los US$ 100 por barril y cuyos efectos prometen traspasarse a los valores de los combustibles a nivel local.

Por lo mismo, el nuevo ministro anunció la convocatoria a una comisión de especialistas para analizar la magnitud de la respuesta ante la nueva realidad geopolítica, en un contexto de fuerte estrechez presupuestaria (ver nota relacionada).

De todas formas, el jefe de las finanzas públicas aclaró que “esta situación -en modo alguno- nos desvía de nuestra meta, que es la prosperidad y el crecimiento. Hacia allá vamos a ir, pero eso pasa por sacar trabas, desenmarañar regulaciones y también ajustar el gasto, mejorar el retorno y hacer más certeras las señales de inversión para el receptor privado”.

Dicho plan será anunciado en las próximas semanas, al igual que la reforma tributaria que sería dada a conocer el próximo 1 de abril.

“Ese plan no va a moverse un ápice de esta situación, muy por el contrario, es aún mucho más necesario que antes, así es que no nos vamos a perder en términos del objetivo, que es recuperar la prosperidad de Chile que es con remoción de obstáculos y más certezas a inversionistas”, dijo.

El contragolpe de Grau

La vocería de la autoridad se concretó minutos después del mediodía y fue comentario obligado entre exautoridades de la administración de Gabriel Boric.

El mensaje que se transmitió entre los exinquilinos de Teatinos fue que Grau sería la persona que abordaría el tema. A las 14:22 lo hizo a través de su cuenta en X, advirtiendo que la información más reciente -de enero de este año- daba cuenta de un saldo de caja de más de US$ 1.400 millones, cifra muy lejana de los US$ 40 millones a diciembre que denunciaba su sucesor.

"No daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es US$ 1.406 millones (fines de enero) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre US$ 800 millones", dijo el economista en la red social.

Grau es la primera autoridad de la saliente administración que aborda lo señalado por Quiroz, en lo que implica una nueva escalada de tensiones entre ambos gobiernos y que ya había enfrentado a ambos economistas por el déficit estructural del aparato estatal, que en 2025 cerró en 3,6% del PIB, cifra mucho peor a la esperada y que más que triplicó el cálculo con el que se elaboró el Presupuesto de dicho año.

¿De qué cifras hablamos?

Los datos de la controversia se refieren a los "Otros activos del Tesoro Público", que son saldos de caja más líquidos que dispone mensualmente el Fisco como resultado de sus operaciones.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) los define como los excedentes temporales de caja producto del ciclo regular de la ejecución presupuestaria del año en curso. Estos excedentes son invertidos en el mercado de capitales local e internacional, en instrumentos de renta fija definidos por el Ministro de Hacienda en las directrices de inversión vigentes.

A enero, el saldo totalizó US$ 1.406 millones. Del total, US$ 563 millones estaban invertidos en activos denominados en moneda extranjera y US$ 842 millones en activos denominados en moneda nacional.

¿Qué quiso decir Quiroz?

Desde Hacienda explicaron a Señal DF que con “caja fiscal” el ministro se refería al saldo de activos líquidos de Tesorería (principalmente la cuenta corriente del Fisco y otros activos financieros) que la administración saliente dejó disponible al 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con las cifras oficiales entregadas por la Dipres, continuaron, el saldo fue de solo US$ 40 millones. Es decir, cerca del 1% de los niveles habituales de cierre de caja que han registrado los gobiernos anteriores.

Quiroz mencionó este período, agregaron, porque es el cierre fiscal que se utiliza como referencia en las estadísticas de finanzas públicas.

La implicancia de cerrar el año con ese bajo saldo es que, para mostrar mejores cifras de deuda bruta, el Gobierno fue liquidando activos del Tesoro Público hasta llevarlos a un "nivel mínimo", agregaron.

"Esta situación fue advertida por el Consejo Fiscal Autónomo, que manifestó preocupación por esta práctica. La cifra que cita el ministro Quiroz es aquella publicada oficialmente por la Dipres", señalaron desde Hacienda.

¿Y los US$ 1.406 millones a enero? En Hacienda explicaron que efectivamente durante enero el Gobierno de Gabriel Boric procedió a una emisión de deuda dentro del margen autorizado para 2026, lo que permitió "compensar" el bajo nivel de caja.

Ahora, comparando el nivel de caja al cierre de cada Gobierno, se observa que la segunda administración de Sebastián Piñera en 2021 dejó una caja del Tesoro Público cercana a US$ 4.100 millones; cuatro años antes, Michelle Bachelet entregó en torno a US$ 3.200 millones; y en 2013, el primer Gobierno de Piñera alrededor de US$ 3.400 millones.

"El Gobierno del Presidente Boric, en cambio, entregó una caja equivalente a aproximadamente el 1% de esos montos, es decir, alrededor de US$ 40 millones", insistieron en Hacienda.

Los técnicos debaten

Al margen de si la cifra que impera son US$ 46 millones o US$ 1.406 millones, entre los economistas hay consenso en la necesidad de tomar medidas para engrosar el nivel de caja del Fisco, sobre todo pensando en los saldos que marcaron la década pasada.

"Esta última cifra (US$ 1.406 millones) efectivamente está por debajo de los activos al comienzo de cada Gobierno, los que en promedio dejaron a sus predecesores unos US$ 3.782 millones. Con esto, Kast recibe cerca de un tercio del promedio recibido por los anteriores Gobiernos y refleja la fragilidad de las finanzas públicas", expuso el economista senior de Bci Estudios, Antonio Moncado.

El exsubsecretario de Hacienda y decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, explicó que en lo inmediato hay dos formas de enfrentar el problema: emitiendo deuda o echando mano a los pocos ahorros que quedan. "No sirven las reasignaciones, porque no hay plata. La solución más plausible dada la urgencia es emitir deuda. Es algo que ningún Gobierno querría hacer, pero no quedan muchas más opciones", expone.

El economista jefe para América Latina de Itaú, Andrés Pérez, lleva un tiempo "alertando" en sus informes sobre la estrechez de la caja fiscal: "De todas formas, desde una perspectiva histórica, los montos en los Otros activos del Tesoro Público a fines de enero 2026 eran los más bajos para dicho mes desde 2011. Con todo, es clave recomponer los niveles de caja en el tiempo a través de una combinación de recortes importantes de gasto y ajustes en la gestión estacional de caja, tales como la emisión de letras".

El economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz, agregó que el resultado fiscal de 2025 genera una presión "importante" sobre el manejo de caja del Estado, lo que se refleja en las cifras de saldo que enfrentan a Quiroz con Grau: "Esto es algo que se viene arrastrando, ya que en 2024 hubo importantes problemas de caja, como retrasos de pagos, problemas en transferencias a Gobiernos Regionales, entre otros. Recordemos que eso obligó al Gobierno a recurrir a recursos provenientes de Corfo para subsanar aquello".

La economista senior de LyD, Macarena García, sostuvo que para no dejar de cumplir sus obligaciones financieras, el Gobierno tendrá que "rápidamente" liquidar activos financieros (FEES); o, desde ya, emitir deuda para lograr obtener recursos líquidos para financiar su operación: "El problema es que, cuando la liquidación de activos o la emisión de deuda se hace con rapidez, puede tener pérdidas financieras importantes", dice.

El Presidente Kast encabezó su primer consejo de gabinete este viernes. Foto: Presidencia

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