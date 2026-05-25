Gremio del turismo solicita a Latam reconsiderar su decisión de cerrar vuelos directos entre Concepción y Puerto Montt
Protur Biobío - Ñuble lamentó la decisión comercial, destacando que el fin de la ruta obliga a los pasajeros a depender nuevamente del centralismo del aeropuerto de Santiago para viajar al sur y la zona austral del país.
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Como un “retroceso crítico en la descentralización y conectividad de Chile” calificó la Asociación de Profesionales del Turismo (Protur) de Biobío y Ñuble la cancelación de los vuelos directos de Latam Airlines entre Concepción y Puerto Montt.
La presidenta del gremio, Verónica Vera, lamentó profundamente el impacto de la medida en la economía regional, advirtiendo que esta cancelación "obliga a los pasajeros a depender nuevamente de una escala en Santiago", perdiendo el acceso directo y expedito que existía hacia la zona sur y austral desde el aeropuerto Carriel Sur.
La reacción del gremio turístico se produce luego de que la aerolínea confirmara el cese de sus operaciones directas hacia el terminal El Tepual de Puerto Montt, una decisión comercial que ya había sido adelantada a fines de 2025.
Por su parte, Latam justificó la medida a través de un comunicado, argumentando que responde a una “evaluación constante a su red de destinos” y a las actuales “condiciones del mercado”. En concreto, la demanda de pasajeros para este tramo interregional no logró rentabilizar la operación y, apelando a la sostenibilidad financiera, la aerolínea optó por volver a concentrar la distribución de sus viajeros a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez en la Región Metropolitana.
Reevaluación de la medida
La eliminación de la ruta directa entre Concepción y Puerto Montt tiene un impacto directo en distintos sectores productivos de ambas regiones, entre ellos, el turismo, pues permitía una conexión más expedita no sólo a la Región de Los Lagos, sino a gran parte de la zona austral. El Tepual era utilizado como escala para vuelos con destino final a Balmaceda (Región de Aysén), y Puerto Natales y Punta Arenas (Región de Magallanes), además de la continuidad por tierra a Chiloé o la Carretera Austral.
Bajo esta condición, Vera planteó que es necesario que las empresas proveedoras consideren otros factores a la hora de definir la suspensión de sus tramos. “Solicitamos que se evalúe el impacto territorial de estas decisiones comerciales, dado que entendemos que es una medida que se evalúa considerando las variables de mercado, pero también se necesita una mira social y estratégica, pues debilitan el intercambio económico y humano entre dos polos importantes del sur de Chile, dónde aumentan los tiempos de traslado y su costo económico”, enfatizó.
Sin embargo, la medida adoptada por Latam no es nueva ni única. Aerolíneas como Sky Airline y JetSmart también suspendieron vuelos directos desde Carriel Sur hacia ciudades como Puerto Montt, Temuco, Valdivia u Osorno, obligando a usar Santiago como punto de conexión.
Estas suspensiones se suman al anuncio que en febrero de este año de Latam y Sky hicieron respecto a disminuir la frecuencia de sus vuelos hacia el aeropuerto Mocopulli en la Isla Grande de Chiloé, dejando los traslados en cuatro y dos vuelos semanales, respectivamente.
Compensación
Ante el escenario, Latam activó un protocolo para compensar a los pasajeros que mantenían boletos comprados para fechas posteriores a la cancelación. A dichos clientes se les asignó de manera automática un "vuelo protector" que considera el recorrido de conexión en Santiago.
En caso de que el nuevo itinerario no se ajuste a las necesidades del cliente, la empresa habilitó políticas de flexibilidad financiera a costo cero, que incluyen cambios de fecha o la opción de solicitar el reembolso total del dinero. Esta última alternativa de devolución también cubre todos los servicios adicionales adquiridos por los pasajeros de manera previa, tales como selección de asientos o cobros por equipaje extra.
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