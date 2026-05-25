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Gremio del turismo solicita a Latam reconsiderar su decisión de cerrar vuelos directos entre Concepción y Puerto Montt

Protur Biobío - Ñuble lamentó la decisión comercial, destacando que el fin de la ruta obliga a los pasajeros a depender nuevamente del centralismo del aeropuerto de Santiago para viajar al sur y la zona austral del país.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 18:30 hrs.

Latam turismo conectividad Aeropuertos Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Gremio del turismo solicita a Latam reconsiderar su decisión de cerrar vuelos directos entre Concepción y Puerto Montt</p>

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