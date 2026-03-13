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Despidos en Zapping: startup cierra canal de contenido propio Zapping Not TV

“Esta medida responde a un proceso de foco estratégico en aquellas iniciativas que están teniendo mayor impacto en nuestra audiencia”, aseguran desde la compañía.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 18:48 hrs.

<p>Despidos en Zapping: startup cierra canal de contenido propio Zapping Not TV</p>

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