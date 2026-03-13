Despidos en Zapping: startup cierra canal de contenido propio Zapping Not TV
“Esta medida responde a un proceso de foco estratégico en aquellas iniciativas que están teniendo mayor impacto en nuestra audiencia”, aseguran desde la compañía.
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El jueves de esta semana fue un día movido para Zapping, plataforma chilena de streaming. Tras ser citados de forma presencial, nueve personas (seis trabajadores full-time, uno part-time y dos practicantes) pertenecientes al equipo “Originals” -encargado de la generación de contenido propio de Zapping- fueron despedidos. Con las bajas, el equipo de este departamento queda hoy conformado por tres personas.
Consultados, desde la compañía explican que las desvinculaciones se enmarcan en la decisión de no continuar con el canal Zapping Not TV, que formaba parte del área de contenidos propios de la compañía, junto a Zapping Music, Zapping Channel y Cuenta Cuentos. “Esta medida responde a un proceso de foco estratégico en aquellas iniciativas que están teniendo mayor impacto en nuestra audiencia”, aseguran. Sobre los funcionarios desvinculados, desde Zapping añaden que “agradecemos sinceramente el trabajo y compromiso de cada uno de ellos durante el tiempo que formaron parte del proyecto”.
Así las cosas, Zapping Not TV dejará de emitirse este próximo lunes 16 de marzo. En dicha señal, ya había 20 programas comprometidos para emitirse este 2026. Entre ellos, Nada es tan serio (con Daniela Nicolás), Un día menos (con Werne Núñez), Te lo cedo (con Rodrigo Sepúlveda); y algunos deportivos como Time Out y Línea de 3.
Al respecto, desde Zapping adelantan que se encuentran en conversaciones con los respectivos productores “para evaluar alternativas que permitan dar continuidad a aquellos proyectos que puedan seguir desarrollándose en otros formatos o plataformas”.
Zapping fue fundado en 2018 por Gustavo Morandé (CEO) e Ignacio Opazo (CTO). A la fecha, la firma tiene presencia en cuatro países de Latinoamérica: Chile, Brasil, Perú y Ecuador. En total, tienen cerca de 110 empleados (contando las bajas) y suman ingresos anuales recurrentes de US$ 33 millones.
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