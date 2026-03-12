Click acá para ir directamente al contenido
Expertos advierten sobre inconstitucionalidad del proyecto de negociación ramal

La iniciativa fue aprobada en general la última semana de sesiones del Congreso, por el entonces oficialismo en la Comisión de Trabajo de la Cámara.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 18:00 hrs.

<p>Abogados coinciden en que este sistema es impopular entre el empresariado y los propios trabajadores.</p>

