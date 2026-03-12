May Chomali busca reducir listas de espera y mejorar la atención en Salud
“Hay que buscar nuevas estrategias y ser más innovadores”, dijo.
La nueva titular de Salud, May Chomali, definió los focos de esta cartera en su primer día como autoridad de una de las carteras más complejas y socialmente relevantes.
“Las prioridades del ministerio tienen que ver con lista de espera oncológica, con el tratamiento y la pesquisa precoz del cáncer”, señaló respecto de una de las principales causas de muertes en Chile.
La experta aseguró que además “vamos a estar enfocados en cómo fortalecer la mejor atención de nuestros ciudadanos”.
La médica cirujana y especialista en salud pública dijo que para enfrentar los desafíos que impone este complejo sector “hay que buscar nuevas estrategias y ser más innovadores”.
Sobre si fue suficiente el acceso a la información del Ministerio de Salud recibida de su antecesora Ximena Aguilera, la nueva autoridad señaló que “se hicieron todos los traspasos necesarios” y agregó que en su primera jornada como ministra se iniciará un proceso de análisis más profundo.
