May Chomali busca reducir listas de espera y mejorar la atención en Salud

La nueva titular de Salud, May Chomali, definió los focos de esta cartera en su primer día como autoridad de una de las carteras más complejas y socialmente relevantes.

“Las prioridades del ministerio tienen que ver con lista de espera oncológica, con el tratamiento y la pesquisa precoz del cáncer”, señaló respecto de una de las principales causas de muertes en Chile.

La experta aseguró que además “vamos a estar enfocados en cómo fortalecer la mejor atención de nuestros ciudadanos”.

La médica cirujana y especialista en salud pública dijo que para enfrentar los desafíos que impone este complejo sector “hay que buscar nuevas estrategias y ser más innovadores”.

Sobre si fue suficiente el acceso a la información del Ministerio de Salud recibida de su antecesora Ximena Aguilera, la nueva autoridad señaló que “se hicieron todos los traspasos necesarios” y agregó que en su primera jornada como ministra se iniciará un proceso de análisis más profundo.