Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos

Julio Pertuzé, ingeniero y profesor de la UC, es el más conocido de una lista corta que también integran Fernando Lefort y una persona ligada al mundo financiero institucional.

A horas del cambio de mando, los equipos de reclutamiento del Presidente electo José Antonio Kast están con el pie en el acelerador para completar los nombramientos de las personas que liderarán las reparticiones públicas de confianza del mandatario. Entre ellas, la vicepresidencia ejecutiva de Corfo, que depende del Ministerio de Economía, cartera liderada por el biministro Daniel Mas.

DF consultó a diversas fuentes del ecosistema de innovación y emprendimiento por la designación pendiente y el nombre que más se repite es Julio Pertuzé, exsubsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño entre 2020 y 2022, durante el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera. Según confirmó DF, la exautoridad es parte de una lista corta que también incluye al director de empresas y exacadémico de la Universidad Diego Portales, Fernando Lefort, y a una persona ligada “al mundo financiero institucional”.

No obstante, la búsqueda del sucesor del economista José Miguel Benavente aún no está cerrada, aunque fuentes ligadas al proceso señalaron que el nombre se conocerá “esta semana”. Una situación que tiene expectante al ecosistema de innovación y emprendimiento, principalmente, porque la futura administración ha manifestado que busca darle un sello “pro emprendimiento” a Corfo.

De hecho, entre los primeros sondeados estuvieron el emprendedor y fundador de Emprende Tu Mente, Daniel Daccarett, y el actual rector de Inacap, Lucas Palacios, quienes habrían declinado la oferta.

Exsubsecretario y emprendedor

Pertuzé es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ingeniería de Sistemas y M.Sc. en Tecnología y Políticas Públicas del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Previo a la subsecretaría, se desempeñó como jefe de la División de Economía del Futuro.

Tras salir del gobierno, cultivó una carrera en el sector privado y académico. En 2022 creó la consultora Foresight y un año después fundó junto a Francisco López, la startup de electromovilidad Chass.

En 2022 asumió como director y profesor del magíster de innovación de la UC, desde 2023 es profesor asociado.

Quienes han coincidido con Pertuzé en distintas instancias lo califican como alguien con “buena capacidad de gestión” y que “su nombre hace sentido, entiende de estos temas”.

Una fuente que lo conoce desde su época universitaria, lo describió como “un profesional que tiene un buen entendimiento de los desafíos y oportunidades que enfrenta Chile en materia de competitividad e innovación” y agregó que su experiencia académica y pública “combina la mirada estratégica con un entendimiento concreto de cómo generar cambios desde el gobierno”.

DF habló con Pertuzé, quien no quiso referirse al tema y se limitó a decir que “sigo siendo profesor de la Universidad Católica”.

Académico y director de empresas

La carrera de Fernando Lefort ha estado ligada a la dirección de distintas empresas y la academia, donde fue decano de la Universidad Diego Portales por más de 13 años.

Actualmente, el ingeniero comercial de la UC y PhD en Economía de Harvard, se desempeña -entre otros puestos- como director de Prudential AGF, la Corporación del Mercado de Valores y de la Administradora Americana de Inversiones (AAISA). También es autor de decenas de artículos académicos en temas como gobierno corporativo, gobernanza y finanzas.

Una fuente cercana profesionalmente señaló que Lefort “es súper experto en políticas públicas, con una trayectoria ligada a temas técnicos y de innovación que su perfil le puede sumar a Corfo”.

Retos

El futuro vicepresidente ejecutivo de Corfo no solo deberá implementar las propuestas delineadas por el Presidente electo en su programa -y otras nuevas- sino también deberá gestionar los retos heredados de este Gobierno.

Entre las medidas programáticas, se propone crear un fondo de emprendimiento e innovación para fomentar al ecosistema de startups, facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYME) al mercado del crédito.

Entre las herencias de la actual administración, está el proyecto de ley que crea una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide), y que autoriza a participar en fondos de fondos de capital de riesgo para startups, que ha recibido algunos reparos de la oposición.