Conflicto bélico eleva volatilidad: petróleo pasa los US$ 100 antes de caer y Wall Street logra recuperarse

El crudo bajó de US$ 90 hacia el fin de la jornada, mientras que el IPSA logró terminar la sesión al alza de la mano de Enel Chile, Bci y SQM-B.

En medio de las crecientes hostilidades bélicas en Medio Oriente, los mercados tuvieron una jornada de alta volatilidad este lunes.

Durante la madrugada, el petróleo anotó una fuerte alza, superando los US$ 100 el barril-su mayor precio desde el inicio de la guerra en Ucrania, en 2022-, llevando a los mercados bursátiles a una apertura con caídas generalizadas.

El escalamiento de los enfrentamientos durante el fin de semana y la incertidumbre en torno a la duración del conflicto alimentaron las ventas de acciones y la expansión del crudo.

“El alto precio del petróleo ejerce una gran presión sobre Estados Unidos para que encuentre una manera de cesar las hostilidades. En realidad, todo depende de la duración de la guerra”, dijo el director de investigación para Asia de Julius Baer, Mark Matthews.

Sin embargo, durante la tarde de este lunes, el Presidente de EEUU, Donald Trump, dio una entrevista a la cadena CBS (ver página 9) y sus declaraciones calmaron a las bolsas y revirtieron el rally del petróleo.

Así, el petróleo Brent borró sus ganancias matutinas, y al cierre de esta edición, bajaba poco más de 5% hasta los US$ 87,56 por barril.

En tanto, en Wall Street, el Nasdaq avanzó 1,4%, el S&P 500 ganó 0,8%, y el Dow Jones subió 0,5%, revirtiendo sus caídas iniciales.

Previo a las declaraciones de Trump, en Europa el índice Euro Stoxx 50 disminuyó 0,6% y el FTSE 100 de Londres bajó 0,3%, moderando sus caídas matutinas.

En Asia, el japonés Nikkei perdió 5,2%, el hongkonés Hang Seng cayó 1,4% y el CSI 300 de China continental bajó 1%.

IPSA al alza

La bolsa chilena también terminó la sesión al alza. El S&P IPSA revirtió las caídas de la mañana y ganó 1,1% hasta los 10.428,64 puntos, liderado por las acciones de Enel Chile (3,9%), Bci (3,7%) y SQM-B (3,1%). También fue respaldado por nombres como Santander (2,8%) y Banco de Chile (2,4%).

El IPSA venía de retroceder más de 5% la semana pasada.

“Puede haber inversionistas que terminaron de liquidar posiciones, y quienes ven que a estos niveles de precios hay oportunidades de compras muy atractivas en los papeles”, explicó a DF el operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa.

“También, podría haber expectativas de que el Gobierno de EEUU e Israel van a acabar con este conflicto pronto, aunque ha seguido extendiéndose”, agregó.

Por su parte, el dólar continuó al alza en Chile, tras 10 jornadas de enfrentamientos y de la mano de la escalada de los precios del petróleo.

La paridad dólar-peso subió $ 2,6 hasta los $ 915,3 en la sesión, a nuevos máximos del año. La mañana fue especialmente agitada, pues llegó a subir hasta los $ 925 en las pantallas de Bloomberg.

“El peso chileno está siendo una de las divisas más afectadas por el conflicto. La posición de Chile como importador neto de petróleo, junto con la caída del precio del cobre ante una posible menor demanda global han sido los principales factores detrás de la depreciación del peso”, explicó el analista de mercados de Ebury, Diego Barnuevo.

En tanto, el dollar index subía 0,2% a 99,2 puntos, mientras que el cobre Comex recuperaba 0,3% hasta US$ 5,82 por libra.

Renta fija: el boom de demanda por la UF que desencadenó la guerra