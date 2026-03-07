Donald Trump pide más acción militar estadounidense en América Latina

Presidente Trump lo anunció en la coalición de Escudo de las Américas de aliados regionales que excluye a Brasil, Colombia y México

Donald Trump anunció una coalición militar con una docena de países latinoamericanos para combatir los cárteles de la droga, mientras el presidente estadounidense presiona a los aliados regionales para que permitan más acciones militares de Washington dentro de sus fronteras.

Trump también criticó a México por rechazar su oferta de usar el ejército estadounidense para perseguir a los líderes y las instalaciones de los cárteles, y dijo que Estados Unidos "pronto vendrá a Cuba", que se encuentra "muy al final del camino" sin dinero ni petróleo.

Los comentarios del presidente en una cumbre con líderes latinoamericanos celebrada en su resort de Doral en Florida se produjeron en medio de su guerra de una semana contra Irán, la intervención militar estadounidense más importante en el extranjero desde las guerras en Irak y Afganistán.

También demostraron los esfuerzos de Trump por afirmar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental, desde Groenlandia hasta Sudamérica, como una de las piedras angulares de la política exterior de su segundo mandato.

En enero, las fuerzas estadounidenses lanzaron una audaz incursión en Caracas para derrocar y capturar al líder socialista revolucionario venezolano Nicolás Maduro , tras una campaña de ataques aéreos contra presuntos barcos narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico oriental. Trump ha declarado que volvería a centrarse en Latinoamérica una vez finalizada la guerra en Oriente Medio, aunque funcionarios estadounidenses han advertido que podría durar semanas.

En Doral, Trump firmó una proclamación que establece el Escudo de las Américas, flanqueado por los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guayana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, así como el presidente electo de Chile.

Trump dijo a las naciones reunidas que tenían “un potencial tremendo”, pero para aprovecharlo, “debemos romper el control de los cárteles y las bandas criminales” para “liberar verdaderamente a nuestro pueblo”.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum , el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente colombiano Gustavo Petro no fueron invitados.

Trump alentó a los líderes en Doral a utilizar sus ejércitos para combatir a los cárteles de la droga, pero también los instó a pedir a Estados Unidos que realice operaciones conjuntas en sus países.

“La única manera de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestras fuerzas armadas. Tenemos que usar nuestras fuerzas armadas. Tienen que usar sus fuerzas armadas”, dijo.

Trump reconoció que no todos los líderes querrían que el ejército estadounidense operara en sus naciones, pero "si necesitan ayuda, nos dejarán hacerlo", dijo, mientras ofrecía el uso de misiles estadounidenses.

Aunque Trump dijo que la mexicana Sheinbaum era “una mujer hermosa” con “una voz hermosa”, su frustración con ella quedó a la vista.

“Debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”, dijo. Trump se quejó de que, siempre que le ha ofrecido ayuda a Sheinbaum para “erradicar” a los grupos criminales en México, ella ha dicho: “No, no, no, por favor”.

Estados Unidos suministró a México inteligencia para su operación del mes pasado que mató a Nemesio Oseguera , conocido como “El Mencho”, exjefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no aportó fuerzas.

Trump ha amenazado con utilizar la fuerza militar en México unilateralmente y pareció renovar tales advertencias el sábado.

Los cárteles mexicanos “están alimentando y, obviamente, provocando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio. El gobierno de Estados Unidos hará todo lo necesario para defender nuestra seguridad nacional”, declaró Trump.

El Pentágono anunció el martes que había lanzado una operación militar en Ecuador junto con las propias fuerzas del país, afirmando que habían eliminado un complejo de suministros, mientras trabajaba para desmantelar redes "narcoterroristas".

Estados Unidos ha emprendido acciones militares en siete países desde que el presidente regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Había hecho campaña con la promesa de poner fin a los enredos militares de Estados Unidos en el extranjero.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, declaró el jueves que el Pentágono destinaría más recursos al Comando Sur, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en la mayor parte de Latinoamérica. Añadió que Estados Unidos estaba "preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva en solitario, si fuera necesario", pero que Washington prefería que los países de la región colaboraran con la administración.