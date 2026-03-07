Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Donald Trump pide más acción militar estadounidense en América Latina

Presidente Trump lo anunció en la coalición de Escudo de las Américas de aliados regionales que excluye a Brasil, Colombia y México

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 7 de marzo de 2026 a las 15:51 hrs.

Estados Unidos Trump Chile Latinoamérica América Latina
<p>Donald Trump pide más acción militar estadounidense en América Latina</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Icare 2026 premió a exPresidente Frei y a los empresarios Roberto Angelini y Luis Enrique Yarur
2
Empresas

Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
3
Regiones

Gremios productivos del Biobío acusan golpe a la inversión tras declaratoria de humedal Rocuant-Andalién y exigen revisión al nuevo Gobierno
4
DF MAS

Quiénes son los chilenos que trabajan en China Mobile
5
Internacional

China ordena a refinerías detener exportaciones de diésel y gasolina para priorizar el mercado interno por conflicto en Medio Oriente
6
Regiones

“Espero ser invitado cuando se inaugure”: director de Fundación Defendamos la Ciudad da por segura la apertura del nuevo proyecto en exhotel Punta Piqueros
7
Economía y Política

El sector público cierra el 2025 con una nueva caída en la cantidad de trabajadores
8
Señal DF

Kevin Cowan, consejero del Banco Central: “Los mercados parecen estar incorporando que el conflicto podría tener una duración mayor"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete