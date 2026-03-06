Frei recibe premio Icare y lo dedica a todos los chilenos "que hoy sienten una legítima ilusión que vendrán tiempos mejores”

Entre los reconocimientos a empresarios destacados 2026 fueron premiados también Roberto Angelini y Luis Enrique Yarur, quienes renovaron su compromiso por contribuir al progreso de Chile.

En el Teatro Municipal de Santiago se desarrolló la ceremonia de entrega del premio Icare 2026, reconocimiento que distingue a personas y organizaciones que han contribuido al desarrollo empresarial y del país. En esta edición fueron galardonados Luis Enrique Yarur (Premio Empresario), Roberto Angelini por Copec (Premio Empresa), y con premios especiales a la exministra Vivianne Blanlot y al exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Al agradecer el reconocimiento, Frei señaló que “esta distinción no solo es personal, es un tributo a todos los chilenos que día a día trabajan con pasión, con convicción por el futuro de nuestro país y que hoy sienten una legítima ilusión que vendrán tiempos mejores”.

Agregó que también es “un reflejo de trabajo colectivo, de la dedicación de equipos colaboradores, líderes y ciudadanos que han compartido conmigo el sueño de construir una nación más democrática, más justa, más desarrollada y mucho más integrada al mundo”.

Planteó que “tuve la fortuna de nacer en una familia con dos padres excepcionales de quienes aprendí que los verdaderos avances surgen del diálogo, del respeto por las minorías y la búsqueda incansable de consenso. Es así como progresan los países, buscando la unidad de propósitos y no fomentando la división”.

El exsenador reconoció que “vivimos tiempos complejos, los desafíos económicos, políticos y sociales que tenemos por delante requieren respuestas urgentes, audaces y realistas a la vez”.

Agregó que “un mejor país requiere diálogo, respeto, generosidad, sólo así podremos superar los desafíos que enfrentamos y alcanzar las metas que nos proponemos un sincero llamado dejar de lado la diputas y abrirnos a la colaboración. Chile no necesita todos”.

Los mensajes de Angelini y Yarur

En tanto, el presidente de empresas Copec, Roberto Angelini, señaló que “recibimos este premio como un estímulo y como una responsabilidad, agradecemos a Icare por la distinción y renovamos nuestro compromiso con Chile, trabajar con integridad, servir con excelencia y desarrollar proyectos que aporten al bienestar colectivo”.

Agregó “que este reconocimiento sea una invitación a perseverar con modestia a valorar el trabajo en equipo y a poner siempre a las personas en el centro de nuestras decisiones”.

El empresario planteó que “los tiempos actuales plantean desafíos de gran envergadura. Lo son la transición energética, el cambio climático, la demanda por mayor transparencia y la exigencia de soluciones inclusivas. Afrontarlos siempre requiere no solamente inversión tecnológica, sino también coherencia entre valores y acciones y disposición a colaborar con el sector público, la academia y la sociedad civil. Nuestro compromiso es claro, seguir invirtiendo en infraestructura y en soluciones limpias, promover la electro movilidad con criterios de equidad”.

A su turno, el expresidente del Bci, Luis Enrique Yarur, sostuvo que “tenemos un compromiso profundo con Chile y con su gente, creemos en el poder de la empresa privada como motor de progreso, como generador de empleo, como espacio de movilidad social y como actor relevante en la construcción de un mejor país”.

Manifestó que “vivimos tiempos muy desafiantes, la tecnología avanza a velocidad vertiginosa, los modelos de negocio cambian, las expectativas sociales cada vez son más altas y eso nos exige audacia, pero la audacia con responsabilidad, es innovar sin perder el alma, es crecer sin olvidar el propósito”.

Yarur destacó que “al final del día, más importante que el tamaño de la empresa, es la calidad de su propósito; más importante que el éxito económico, es la coherencia con nuestros valores; y tan importante como cualquier premio, es saber que contribuimos, aunque sea un poco, a construir un Chile más próspero, más justo y más humano”.