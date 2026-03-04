Empresario de Limache deja fortuna a Bomberos, pero herederos llevan más de tres años sin poder cobrar legado

Testamento incluye acciones de CMPC, Minera Valparaíso, y Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur, además de depósitos a plazo y fondos mutuos, una vivienda, un vehículo y fondos previsionales.

Este 20 de marzo se cumple el plazo de 60 días que dio el Juzgado de Letras de Molina para notificar al abogado y notario de esa ciudad, Bernard Debeuf, de su designación como albacea de la herencia de José Barbagelata Gazzale, fallecido en julio de 2022 en Limache. Sin su pronunciamiento, la posesión efectiva del testamento, avaluado en más de $ 470 millones, tendrá que seguir esperando.

Nacido en 1938 en la ciudad de Camogli, Italia, Barbagelata llegó a Chile junto a sus padres, Fortunato y Antonietta, escapando de la Segunda Guerra Mundial. En Limache, la familia se dedicó a administrar una antigua casa quinta, lo cual les permitió gestar su patrimonio. Posteriormente, y como hijo único, el testador heredó el negocio y propiedades de su padre. Asimismo, adquirió depósitos a plazo y fondos mutuos.

De acuerdo al testamento, el fallecido -quien no se casó ni tuvo descendientes- destinó 50% de todos sus bienes a la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Limache, 30% a su amigo Atilio Olguín y 10% Jorge Gaete, además de otro 10% a la agrupación Derechos Animales Amigo Fiel.

El recuento de los bienes

En el inventario de bienes, detallado en el testamento, figura una vivienda ubicada en calle Colón tasada en $ 42 millones, que fue destinada a Olguín, mientras que un vehículo marca Toyota valorado en cerca de $ 5 millones fue legado a Gaete.

El arqueo contempla además casi 10 mil acciones de Minera Valparaíso (cerca de $ 122 millones), unas 8.300 acciones de Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur (poco más de $ 47 millones), y casi 66 mil papeles de Empresas CMPC (alrededor de $ 84 millones).

También considera cuatro depósitos a plazo: uno en el Banco BCI por algo más de UF 388 (unos $ 15,5 millones) y tres en el Banco de Chile por cerca de $ 46 millones). En este último caso, además, figura una cuenta corriente con $ 13.783.166. Asimismo contaba con fondos mutuos en el Banco Santander por $ 23 millones. Todo lo anterior arroja un total de cerca de $ 471.300.00. La cifra que, sin embargo, no considera fondos heredables de su cuenta de capitalización individual en AFP Provida ni el avalúo de una bóveda familiar en el Cementerio Parroquial de Limache.

José Barbagelata, Empresario de origen italiano fallecido en julio de 2022.

Albacea no aparece

El tribunal de Molina ordenó notificar al notario Debeuf a raíz de una solicitud que hizo al juzgado de Limache Atilio Olguín, uno de los cuatro herederos designados por Barbagelata. Su abogada, Debbie Pettersen, pidió en específico el exhorto de la causa, luego de una serie de intentos fallidos por ubicar al albacea designado originalmente por Barbagelata.

En la sentencia del 3 de abril de 2025, el Juzgado de Letras de Limache concedió la posesión efectiva y ordenó a Debeuf comparecer ante el tribunal, “a fin de que acepte y jure el cargo de albacea con tenencia de bienes, según lo establecido en la cláusula sexta del testamento”, dice el escrito. Sin embargo, a la fecha el notario no se ha presentado ni ha dado excusas formales para no administrar los bienes del fallecido.

En una primera instancia, la causa iniciada el 21 de diciembre de 2022 también presentó demoras porque hubo que oficiar a la Municipalidad de Limache y al Registro Civil para determinar el RUT y representante legal de la fundación animalista también beneficiada en el testamento. Pero ello ya fue resuelto y según se determinó su presidente es Erwin Arellano.

Gestiones de Bomberos

Según contó Jorge Olguín a DF Regiones, a Barbagelata no solo “le gustaban mucho los animales” sino que “le fascinaba contar con bomberos, porque lo encontraba un cuerpo tan eficiente, y aparte le llamaba la atención que no tenían sueldo”.

La superintendenta del Cuerpo de Bomberos de Limache, Carla Bianchi, agregó que el fallecido fue socio cooperador de la Segunda Compañía desde la década del ‘90. Y que por más de 20 años entregó una cuota mensual a la institución: “A la recaudadora, Fresia Rodríguez, siempre le manifestó su intención de querer dar más para la compañía y le había dicho que cuando él muriera nos iba a dejar una sorpresa”.

La entidad recibirá aproximadamente $ 236 millones. “Una bendición”, dice Bianchi, que esperan recibir en el corto plazo: “Habíamos contratado un abogado, para que nos viera la causa, pero no hemos tenido muchos antecedentes”.

Considerando las necesidades que tiene la Segunda Compañía, sobre todo en elementos de protección personal, actualmente “queremos tratar de agilizar el tema. Consultamos con varios abogados y dicen que el ideal, en todos los trámites, es que todos los herederos estén alineados, pero con la abogada Pettersen hemos tenido cero contacto”, reconoce.

“Todos estamos esperando cuándo va a ser. Porque ya han pasado tres años. Ahora estamos viendo un nuevo abogado para que esta última parte la tramite y que tengamos una voz que nos guíe”, agrega la superintendenta.

Don José Barbagelta “era una persona muy altruista” y el testamento “habla muy bien de él”, dice Bianchi, quien proyecta que “como compañía, en su momento vamos a hacer algo para dejar plasmado su nombre y que quede en la historia de la Segunda Compañía por lo que hizo, por la noble decisión que tomó”.