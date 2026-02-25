Municipalidad de Concón aprueba anteproyecto de Centro Puntamar en edificio del hotel Punta Piqueros

El visto bueno fija las condiciones urbanísticas del terreno y permite avanzar en el permiso de edificación del proyecto en el borde costero.

La Dirección de Obras de la Municipalidad de Concón aprobó el anteproyecto de edificación del Centro Puntamar, desarrollo ligado a las familias Urenda, Said y Bolocco en el terreno del exHotel Punta Piqueros, en el borde costero de la Región de Valparaíso. La iniciativa es impulsada por Inmobiliaria Punta Piqueros y contempla la habilitación de oficinas, cocinas y restaurantes. Esta etapa considera una inversión de US$9,3 millones, mientras que el monto total asociado al proyecto se aproxima a US$100 millones.

La aprobación fija las condiciones urbanísticas del inmueble ubicado en Avenida Borgoño 18.115 y permite avanzar hacia la tramitación del permiso de edificación y las siguientes fases necesarias para obtener la recepción definitiva. Según fuentes vinculadas a la compañía, el proyecto inicia ahora la segunda de cuatro etapas administrativas.

Pendientes regulatorios

Pese al avance, la empresa aún no puede iniciar las obras definitivas. En paralelo, mantiene labores de mantención del edificio e ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental una consulta de pertinencia para que la autoridad determine si el proyecto debe someterse al SEIA.

En tanto, desde la inmobiliaria estiman que la arista ambiental está resuelta y que restan dos hitos relevantes que son la obtención del permiso de recepción final y el cierre del litigio con organizaciones opositoras, entre ellas la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán.

El 11 de febrero, la Corte de Apelaciones de Valparaíso concedió un nuevo plazo de 60 días para que las partes busquen un acuerdo, en lo que constituye la tercera prórroga otorgada por el tribunal.

Operación y plazos

Los sectores de cocina y restaurantes ya están construidos y su habilitación corresponde al acondicionamiento de áreas previamente evaluadas. La carga ocupacional estimada es de 998 personas y la vida útil del proyecto es indefinida. Las oficinas funcionarán en horario laboral diurno y estarán orientadas a profesionales que desarrollen actividades individuales o en equipos acotados. El recinto considera servicios complementarios como gimnasio y spa.

El cronograma contempla un plazo total de nueve meses para las obras del Centro Puntamar. Las etapas de especialidades y terminaciones se extenderían por cinco meses, de acuerdo con la planificación informada por la empresa.

Antecedentes

En junio del año pasado, DF MAS publicó los primeros antecedentes del rediseño del proyecto, detallando que la iniciativa migraría hacia un esquema de uso mixto, con énfasis en oficinas de entre 40 y 80 m2, espacios gastronómicos, áreas para cowork y dependencias destinadas a investigación y cultura.



En ese momento se adelantó que la superficie construida bordearía los 4 mil m2, con cuatro niveles sobre superficie y varios subterráneos, además de una reducción en la carga de usos que se pensaron en un inicio. Esos lineamientos, incluyendo la incorporación de 134 oficinas, más de 100 estacionamientos y una terraza panorámica orientada a la Bahía de Valparaíso quedaron finalmente reflejados en el anteproyecto aprobado por la DOM.