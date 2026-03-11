Contraloría da luz verde a licitación para renovar 600 buses en el Gran Valparaíso: 40% de la flota será eléctrica desde 2027
La primera licitación para modernizar el transporte público permitirá renovar cerca de 600 buses que operan en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón. Los nuevos buses comenzarán a circular desde el primer trimestre de 2027.
La modernización del transporte público del Gran Valparaíso dio un paso clave luego de que la Contraloría General de la República aprobara la adjudicación de la primera licitación destinada a renovar parte importante de la flota de buses que operan en la conurbación. La medida permitirá reemplazar cerca de 600 buses que actualmente prestan servicio en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón, como parte de un proceso más amplio que busca transformar el sistema de transporte público de la zona y elevar los estándares de operación.
“Nos llena de satisfacción finalizar nuestro trabajo regional con el cierre de esta etapa de adjudicación para el transporte público del Gran Valparaíso, un cambio que será histórico en materia de calidad del servicio que reciben los usuarios y usuarias” señaló el saliente ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz.
La renovación corresponde a la primera de tres licitaciones contempladas dentro del plan de modernización del sistema de transporte público mayor del Gran Valparaíso. En conjunto, estas licitaciones permitirán completar una flota cercana a los 2 mil buses que operarán bajo un nuevo modelo de funcionamiento. En esta primera etapa, la adjudicación contempla que la empresa Consorcio Valparaíso operará los servicios correspondientes a la unidad 01, mientras que la compañía Viña Bus S.A. estará a cargo de la unidad 02.
Según detalló Muñoz, los nuevos buses comenzarán a incorporarse gradualmente a partir del primer trimestre de 2027. Una parte relevante de la flota estará compuesta por buses eléctricos, lo que marca un cambio significativo en la matriz tecnológica del transporte público de la zona.
Cambios en el modelo de operación
“A contar del primer trimestre de 2027 podrán ver que, en esta primera etapa de licitaciones, una parte importante de los buses que circularán serán renovados por vehículos modernos y de alto estándar, siendo 40% de ellos eléctricos” añadió. El proceso también contempla cambios en el modelo de operación del sistema. Entre ellos, un nuevo esquema de pago a los operadores que combinará remuneraciones por kilómetros recorridos y por pasajeros transportados, mecanismo que busca incentivar mejoras en la calidad y regularidad del servicio.
Además, la modernización incluirá la implementación de cobro de tarifa digital, mejoras en las frecuencias, extensión de horarios de operación y la incorporación de una malla nocturna para ampliar la cobertura del transporte en la conurbación. El plan también considera la construcción de nuevos terminales y mejoras en la infraestructura asociada al sistema, con el objetivo de sostener el crecimiento de la red y facilitar la operación de los nuevos servicios.
