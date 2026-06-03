Incendio de bodega de WOM en Isla de Pascua destruye equipos para red 5G y daños se estiman en $ 136 millones

La madrugada del pasado 23 de mayo no será olvidada por WOM. Un incendio intencional destruyó material valorado en $136 millones de una bodega en Isla de Pascua. La compañía interpuso este martes una querella criminal ante el Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua por el delito de incendio doloso.

El libelo apunta contra quienes resulten responsables del siniestro que destruyó el inmueble con material de telecomunicaciones en el sector de Ara Piki, Hanga Roa.

"La existencia de dos focos de ignición distintos, constatados en las cámaras de seguridad, permite establecer que este hecho se trató de una acción dolosa, coordinada y ejecutada con la voluntad deliberada de destruir los equipos", sostiene la acción legal.

La revisión de las cámaras de seguridad del recinto, realizada en conjunto con Carabineros de Chile, permitió constatar la presencia de dos focos de ignición independientes, lo que lleva a la empresa a presumir que el incendio fue intencional y planificado.

Entre el material destruido figuran equipos de RF (antenas) para los dos sitios, baterías de litio, canalizaciones y cables de energía, además de materiales pertenecientes a Claro y Entel que también se encontraban en la bodega.

El texto de la querella reseña que previo al incendio, vecinos del sector habían bloqueado caminos de acceso a faenas el 13 de mayo, pese a que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó tres solicitudes de orden de no innovar presentadas en el marco de igual número de recursos de protección.

En redes sociales, cuentas vinculadas a la resistencia al proyecto publicaron contenido incitando a acciones violentas días antes del siniestro, señala el libelo.

WOM, que cuenta con todas las autorizaciones requeridas —incluyendo permisos de Subtel, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Subcomisión de Desarrollo de Codeipa y la Dirección de Obras Municipales–, solicitó además al Ministerio Público una serie de diligencias investigativas, entre ellas, pericias del Laboratorio de Criminalística, análisis de redes sociales, revisión de cámaras del sector y declaraciones de testigos.

Sobre el ataque, la firma liderada por el británico Chris Bannister comunicó que "nuestra llegada a Rapa Nui es una señal concreta de nuestro propósito de conectar a todas las personas y de llevar nuestra red a zonas remotas y extremas del país, proceso que se concretó tras un diálogo sostenido con las instituciones y organizaciones locales".

"Junto con esto, WOM ha desarrollado iniciativas en la isla para visibilizar las oportunidades que la conectividad abre en beneficio de las personas", dijo la compañía.

Agregó que el arribo a Rapa Nui, en el marco del Proyecto 5G y sus contraprestaciones obligatorias, "cuenta con todos los permisos sectoriales correspondientes para una iniciativa de estas características y los estudios técnicos requeridos para su correcta ejecución". Esto incluye las autorizaciones de diversas entidades, tales como la Dirección de Obras Municipales, Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros, detalló WOM.

Respecto a los hechos relacionados con el incendio, éstos se encuentran actualmente bajo investigación de las autoridades competentes.