"Operamos con disciplina financiera": WOM registra alza del 5,2% en ingresos y aumenta base de clientes en segmento móvil postpago
A través de un comunicado, la firma destacó que durante esta primera parte del año registraron aumentos en todos sus segmentos: desde servicio móvil postpago, prepago y fibra; hasta venta de terminales.
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Unos resultados que “confirman que estamos en una fase de estabilidad, solidez financiera y rentabilidad de largo plazo”. Así describió el CEO de WOM, Chris Bannister, el desempeño de la empresa de telecomunicaciones obtenido durante este primer trimestre.
Pese a que hoy los resultados financieros de la firma no son públicos, la firma señaló en un comunicado que durante este primer trimestre obtuvieron ingresos por $ 165.946 millones, cifra un 5,2% mayor a la registrada durante el mismo periodo en 2025.
“Esta alza estuvo impulsada por el crecimiento en todos sus segmentos: 3,5% en ingresos por servicio (móvil pospago, móvil prepago y Fibra) y 11,4% en venta de terminales”, desglosaron.
En cuanto al segmento móvil pospago, WOM registró un crecimiento de 1,7% en su ARPU (ingreso medio por usuario) y un incremento del 1,2% en su base de clientes.
El Ebitda ajustado, en tanto, también registró un alza -del 0,6% específicamente- con $ 62.063 millones. Al respecto, desde WOM afirmaron que el crecimiento fue impulsado por “un positivo desempeño comercial y la mejora significativa de 74 puntos base en los márgenes del segmento de servicios y de 323 puntos base del segmento terminales”.
En esta línea, la firma proyecta invertir hasta US$ 200 millones para este año, mientras destaca el cumplimiento de las localidades obligatorias comprometidas en el proyecto 5G.
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