"Operamos con disciplina financiera": WOM registra alza del 5,2% en ingresos y aumenta base de clientes en segmento móvil postpago

A través de un comunicado, la firma destacó que durante esta primera parte del año registraron aumentos en todos sus segmentos: desde servicio móvil postpago, prepago y fibra; hasta venta de terminales.

Unos resultados que “confirman que estamos en una fase de estabilidad, solidez financiera y rentabilidad de largo plazo”. Así describió el CEO de WOM, Chris Bannister, el desempeño de la empresa de telecomunicaciones obtenido durante este primer trimestre.

Pese a que hoy los resultados financieros de la firma no son públicos, la firma señaló en un comunicado que durante este primer trimestre obtuvieron ingresos por $ 165.946 millones, cifra un 5,2% mayor a la registrada durante el mismo periodo en 2025.

“Esta alza estuvo impulsada por el crecimiento en todos sus segmentos: 3,5% en ingresos por servicio (móvil pospago, móvil prepago y Fibra) y 11,4% en venta de terminales”, desglosaron.

En cuanto al segmento móvil pospago, WOM registró un crecimiento de 1,7% en su ARPU (ingreso medio por usuario) y un incremento del 1,2% en su base de clientes.

El Ebitda ajustado, en tanto, también registró un alza -del 0,6% específicamente- con $ 62.063 millones. Al respecto, desde WOM afirmaron que el crecimiento fue impulsado por “un positivo desempeño comercial y la mejora significativa de 74 puntos base en los márgenes del segmento de servicios y de 323 puntos base del segmento terminales”.

A juicio de Bannister, estos resultados de lo que va del año responden a que “operamos con disciplina financiera, gobernanza institucional y un foco operacional ordenado. WOM es un actor estructural del país, somos un operador que en menos de una década construyó una de las redes más grandes de Chile con más de 6.400 antenas, tenemos capacidad de inversión en el país y un equipo enfocado en entregar la mejor experiencia de cliente”.

En esta línea, la firma proyecta invertir hasta US$ 200 millones para este año, mientras destaca el cumplimiento de las localidades obligatorias comprometidas en el proyecto 5G.