CSAV enfrenta turbulento primer trimestre y registra pérdidas por US$ 82,9 millones
En sus resultados correspondientes a esta primera parte del año, la firma ligada al grupo Luksic comunicó que las utilidades de Hapag Lloyd (donde mantiene un 30% de participación) registraron pérdidas por US$ 256 millones.
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“La inestabilidad en el Medio Oriente sigue presionando a las cadenas logísticas globales”, afirmó el gerente general de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Roberto Larraín, en el marco de la entrega de los resultados financieros correspondientes a este primer trimestre de 2026.
En ellos, la firma ligada al Grupo Luksic comunicó que durante esta primera parte del año, CSAV registró pérdidas por US$ 82,9 millones, explicadas por un menor desempeño de la naviera de origen alemán Hapag-Lloyd, donde CSAV mantiene a la fecha un 30% de participación.
En lo que respecta a Hapag-Lloyd, la naviera cerró este primer trimestre con ingresos por US$ 4.918 millones, cifra un 8% menor a la registrada en el mismo periodo el año pasado. Las utilidades, en tanto, también registraron cifras negativas, con pérdidas por US$ 256 millones.
Al respecto, desde CSAV explicaron que durante este periodo Hapag Lloyd se vio especialmente afectada por un incremento en costos logísticos, los cuales -a su juicio- "debiesen tender a disminuir, a excepción de los costos de combustibles, los cuales se verán al alza y comenzarán a recuperarse con rezago en los próximos trimestres. Ahora el foco está en buscar eficiencias y control de costos y continuar monitoreando la evolución de estos eventos”, destacó la firma.
A nivel industria naviera, CSAV sinceró que hoy operan en medio en un entorno complejo y marcado por la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente, escenario que “ha impactado las cadenas logísticas globales generando modificaciones en las operaciones, aumentos de recargos en ciertas rutas y mayores costos asociados al negocio, particularmente en combustibles”.
Frente a este contexto de volatilidad e incertidumbre, "Hapag Lloyd continúa evaluando de cerca la evolución de los acontecimientos, con especial foco en la protección y seguridad de sus tripulaciones y embarcaciones. Bajo estas condiciones, Hapag Lloyd mantuvo sus perspectivas de desempeño para el presente año sin cambios”.
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