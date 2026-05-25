SAAM Towage encarga construcción segundo remolcador de alta tecnología a Asenav

La nueva embarcación construida en Los Ríos estará dotada de tecnología de punta y permitirá expandir las operaciones de SAAM en Canadá.

La compañía SAAM Towage anunció la construcción de un nuevo remolcador de última generación en el astillero valdiviano Asenav. Se trata de la segunda embarcación fabricada en la Región de Los Ríos para la misma empresa y tendrá como destino reforzar la flota de la proveedora de servicios de remolque en el mercado canadiense, caracterizado por su alto crecimiento y exigencias de sostenibilidad.

El proyecto se ejecuta al alero del "Proyecto 196" de Asenav, una estrategia de construcción especulativa del astillero que permite avanzar de forma anticipada en las estructuras para responder con mayor agilidad a la demanda global.

El nuevo navío, de diseño RAstar 3200W, tendrá 32 metros de eslora y con una capacidad de tracción a punto fijo superior a las 80 toneladas. Su construcción incorpora motores propulsores con sistemas de control de emisiones bajo la normativa ambiental IMO Tier III, certificación para el combate de incendios FF1, capacidades de Escort Tug con tiro indirecto de hasta 10 nudos y equipamiento de seguridad para terminales especializados de Gas Natural Licuado (LNG).

Industria local competitiva

El gerente general de SAAM, Hernán Gómez, destacó el impacto estratégico de esta adquisición para el posicionamiento global de la firma. "Este proyecto no sólo nos permite seguir fortaleciendo una flota moderna, eficiente y sostenible, preparada para atender los mercados más exigentes, sino que demuestra que la descentralización y el talento local son motores clave para proyectar nuestro liderazgo a nivel global. Hoy estamos presentes en 12 países de América y nuestra meta es seguir creciendo".

Por su parte, el gerente general de Asenav, Fernando Rodríguez, resaltó el valor de esta alianza para el desarrollo industrial y la competitividad del sector marítimo del país. En esa línea, destacó que el trabajo conjunto con SAAM permite fortalecer las capacidades de la industria naval chilena y hacerla más competitiva. “Contar con una unidad en construcción avanzada nos permite ofrecer soluciones inmediatas a operadores portuarios en América, Europa o Asia que requieren incorporar capacidad operativa en plazos reducidos".