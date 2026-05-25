SAAM Towage encarga construcción segundo remolcador de alta tecnología a Asenav
La nueva embarcación construida en Los Ríos estará dotada de tecnología de punta y permitirá expandir las operaciones de SAAM en Canadá.
Noticias destacadas
La compañía SAAM Towage anunció la construcción de un nuevo remolcador de última generación en el astillero valdiviano Asenav. Se trata de la segunda embarcación fabricada en la Región de Los Ríos para la misma empresa y tendrá como destino reforzar la flota de la proveedora de servicios de remolque en el mercado canadiense, caracterizado por su alto crecimiento y exigencias de sostenibilidad.
El proyecto se ejecuta al alero del "Proyecto 196" de Asenav, una estrategia de construcción especulativa del astillero que permite avanzar de forma anticipada en las estructuras para responder con mayor agilidad a la demanda global.
El nuevo navío, de diseño RAstar 3200W, tendrá 32 metros de eslora y con una capacidad de tracción a punto fijo superior a las 80 toneladas. Su construcción incorpora motores propulsores con sistemas de control de emisiones bajo la normativa ambiental IMO Tier III, certificación para el combate de incendios FF1, capacidades de Escort Tug con tiro indirecto de hasta 10 nudos y equipamiento de seguridad para terminales especializados de Gas Natural Licuado (LNG).
Industria local competitiva
El gerente general de SAAM, Hernán Gómez, destacó el impacto estratégico de esta adquisición para el posicionamiento global de la firma. "Este proyecto no sólo nos permite seguir fortaleciendo una flota moderna, eficiente y sostenible, preparada para atender los mercados más exigentes, sino que demuestra que la descentralización y el talento local son motores clave para proyectar nuestro liderazgo a nivel global. Hoy estamos presentes en 12 países de América y nuestra meta es seguir creciendo".
Por su parte, el gerente general de Asenav, Fernando Rodríguez, resaltó el valor de esta alianza para el desarrollo industrial y la competitividad del sector marítimo del país. En esa línea, destacó que el trabajo conjunto con SAAM permite fortalecer las capacidades de la industria naval chilena y hacerla más competitiva. “Contar con una unidad en construcción avanzada nos permite ofrecer soluciones inmediatas a operadores portuarios en América, Europa o Asia que requieren incorporar capacidad operativa en plazos reducidos".
El ejecutivo del astillero enfatizó además que iniciativas como la Política Nacional de Construcción Naval y Afide son herramientas estratégicas para impulsar el desarrollo del sector. “La continuidad de proyectos conjuntos demuestra que, cuando existe colaboración entre actores privados con foco en la innovación y el desarrollo país, es posible generar resultados concretos con impacto para nuestro país y su industria marítima”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Ignorante” y “meras artimañas jurídicas”: escala disputa entre municipalidad de Lo Barnechea y Enaco por nuevo plan regulador
En el juicio que enfrenta a las partes, el privado citó el informe de un fiscal judicial que propuso declarar ilegal el nuevo instrumento de planificación territorial comunal.
Con exacreedores como aportantes: fondo de Asset será el nuevo dueño de terrenos y permisos de parte de proyecto Chamisero
Se convertirá en el principal accionista de Nueva Chamisero SpA, nueva propietaria de 100 hectáreas del proyecto y titular de su zona de Desarrollo Urbano Condicionado y Resolución de Calificación Ambiental.
"La compañía está de vuelta": la estrategia que redefinió Farmacias Ahumada para recuperar terreno en la industria
Desde que un consorcio liderado por Guillermo Harding tomó el control, la cadena ha abierto más de 100 locales. Su gerente general señala a DF que van en línea con el plan a cinco años y cuenta acerca de sus planes de expansión, el modelo de farmacia que están buscando y la mirada que tienen respecto a la intensidad competitiva del sector.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete