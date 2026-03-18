Trabaja en lo que amas: Universidad Austral y Kunstmann lanzan un Diplomado en Ciencia Cervecera

El curso tiene una duración de 160 horas y se extenderá hasta junio, bajo el formato semi presencial, aunque incluye cuatro jornadas en plantas de producción reales, y ya está contemplada una segunda versión para el primer semestre de 2027.

Dicen los expertos laborales que el secreto del éxito profesional es trabajar en lo que uno más ama. Eso probablemente explica el alto interés que ha despertado una nueva iniciativa de la Universidad Austral de Chile (UACh), que en conjunto con Kunstmann acaba de lanzar oficialmente su Diplomado en Ciencia Cervecera, una especialización enfocada en la tecnología, comercialización y calidad de la ancestral bebida.

En su primera jornada, los estudiantes realizaron actividades prácticas dentro del complejo industrial de la cervecera valdiviana, y experimentaron de primera fuente la cosecha de lúpulo, “conectando desde el primer minuto con la materia prima que define el carácter de la cerveza”, señalaron desde ambas entidades a través de un comunicado.

El programa, impartido por la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UACh, busca impulsar la profesionalización de la industria, que ha registrado una fuerte expansión en los últimos años, especialmente en el segmento artesanal, aportando a los productores y emprendedores, herramientas de vanguardia para lograr los mejores estándares de calidad.

La alianza puede contribuir a que Valdivia, un importante polo de desarrollo para este sector, se consolide definitivamente como la capital cervecera de Chile. "Las cervezas artesanales de nuestra región son premium y queremos traspasar herramientas de innovación y tecnologías que nos permiten vivenciar las materias primas y su importancia en el proceso cervecero”, señala la directora del diplomado, Anita Behn.

Detalles del diplomado

El diplomado aborda desde la microbiología y los procesos físico-químicos de la producción hasta la sostenibilidad y el análisis sensorial.

“Mi objetivo es que los estudiantes no sólo dominen la técnica, sino que comprendan la ciencia que garantiza la calidad y consistencia. Queremos aportar en la formación de profesionales capaces de innovar con propósito, manteniendo a Valdivia como el faro cervecero de Chile”, destacó María Paz Calderón, maestra cervecera de Kunstmann y docente del programa.

El curso tiene una duración de 160 horas y se extenderá hasta junio, bajo el formato semi presencial, aunque incluye cuatro jornadas en plantas de producción reales, y ya está contemplada una segunda versión para el primer semestre de 2027.

Beca Kunstmann

El inicio de las clases reflejó el creciente interés por la capacitación en esta industria. “Tengo muchas expectativas y estoy convencida de que uno debe capacitarse. Nuestra cervecería es pequeña, liderada por mujeres, y queremos avanzar para ir alcanzando nuevos estándares de calidad”, señaló Margarita Vallejo, una de las estudiantes presentes en la primera jornada que gestiona una microcervecería local y que obtuvo la Beca Kunstmann para el curso.