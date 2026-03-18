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Trabaja en lo que amas: Universidad Austral y Kunstmann lanzan un Diplomado en Ciencia Cervecera

El curso tiene una duración de 160 horas y se extenderá hasta junio, bajo el formato semi presencial, aunque incluye cuatro jornadas en plantas de producción reales, y ya está contemplada una segunda versión para el primer semestre de 2027.

Por: DF Regiones

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 11:00 hrs.

bebidas Industrias capacitación universidades estudiantes alcohol
<p>Trabaja en lo que amas: Universidad Austral y Kunstmann lanzan un Diplomado en Ciencia Cervecera</p>

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