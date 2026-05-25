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Irán afirma que se llegó a conclusiones sobre varios asuntos con EEUU, pero sin un acuerdo inminente

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos o bien llega a un buen acuerdo con Irán, o bien se enfrentará al país por "otra vía".

Por: Reuters

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 06:10 hrs.

Irán Estados Unidos guerra petróleo
<p>El conflicto que ha provocado la mayor crisis de suministro de petróleo en la historia ya dura tres meses. (Foto: Reuters=</p>

El conflicto que ha provocado la mayor crisis de suministro de petróleo en la historia ya dura tres meses. (Foto: Reuters=

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