Irán afirma que se llegó a conclusiones sobre varios asuntos con EEUU, pero sin un acuerdo inminente
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos o bien llega a un buen acuerdo con Irán, o bien se enfrentará al país por "otra vía".
Noticias destacadas
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el lunes que se han alcanzado conclusiones sobre muchos de los temas discutidos para un posible memorándum de entendimiento con Estados Unidos, pero que esto no significa que Teherán esté cerca de firmar un acuerdo.
El vocero, Esmaeil Baghaei, añadió que Irán está negociando el fin de la guerra y que, en estos momentos, no está debatiendo asuntos nucleares, y reiteró que los cambios en las posturas de los representantes estadounidenses dificultan cualquier acuerdo.
Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que o bien habrá un acuerdo excelente y significativo con Irán, o bien no habrá acuerdo alguno.
Irán y Estados Unidos han rebajado las expectativas de un avance inminente en los esfuerzos por poner fin a su guerra, que ya dura tres meses.
"Otra vía"
El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos o bien llega a un buen acuerdo con Irán, o bien se enfrentará al país por "otra vía", mientras Washington restaba importancia a las esperanzas de un avance inminente en el conflicto que ya dura tres meses.
Rubio dijo a los periodistas en Nueva Delhi que Estados Unidos daría a la diplomacia todas las oportunidades para tener éxito antes de explorar "alternativas", después de que el presidente Donald Trump afirmara el domingo que había indicado a sus representantes que no se precipitaran a la hora de alcanzar ningún acuerdo con Irán.
"Había algo bastante sólido sobre la mesa en cuanto a su capacidad para abrir el estrecho (de Ormuz), conseguir abrirlo, entablar una negociación muy real, significativa y con un plazo limitado sobre la cuestión nuclear, y esperemos poder lograrlo", dijo Rubio.
Un día antes, Trump escribió en Truth Social que el bloqueo estadounidense a los buques iraníes en el estrecho de Ormuz "seguiría en pleno vigor y efecto hasta que se alcanzara, certificara y firmara un acuerdo". "Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien", añadió.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Ignorante” y “meras artimañas jurídicas”: escala disputa entre municipalidad de Lo Barnechea y Enaco por nuevo plan regulador
En el juicio que enfrenta a las partes, el privado citó el informe de un fiscal judicial que propuso declarar ilegal el nuevo instrumento de planificación territorial comunal.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete