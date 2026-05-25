Irán afirma que se llegó a conclusiones sobre varios asuntos con EEUU, pero sin un acuerdo inminente

El conflicto que ha provocado la mayor crisis de suministro de petróleo en la historia ya dura tres meses. (Foto: Reuters=

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos o bien llega a un buen acuerdo con Irán, o bien se enfrentará al país por "otra vía".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el lunes que se han alcanzado conclusiones sobre muchos de los temas discutidos para un posible memorándum de entendimiento con Estados Unidos, pero que esto no significa que Teherán esté cerca de firmar un acuerdo.

El vocero, Esmaeil Baghaei, añadió que Irán está negociando el fin de la guerra y que, en estos momentos, no está debatiendo asuntos nucleares, y reiteró que los cambios en las posturas de los representantes estadounidenses dificultan cualquier acuerdo.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que o bien habrá un acuerdo excelente y significativo con Irán, o bien no habrá acuerdo alguno.

Irán y Estados Unidos han rebajado las expectativas de un avance inminente en los esfuerzos por poner fin a su guerra, que ya dura tres meses.

"Otra vía"

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos o bien llega a un buen acuerdo con Irán, o bien se enfrentará al país por "otra vía", mientras Washington restaba importancia a las esperanzas de un avance inminente en el conflicto que ya dura tres meses.

Rubio dijo a los periodistas en Nueva Delhi que Estados Unidos daría a la diplomacia todas las oportunidades para tener éxito antes de explorar "alternativas", después de que el presidente Donald Trump afirmara el domingo que había indicado a sus representantes que no se precipitaran a la hora de alcanzar ningún acuerdo con Irán.

"Había algo bastante sólido sobre la mesa en cuanto a su capacidad para abrir el estrecho (de Ormuz), conseguir abrirlo, entablar una negociación muy real, significativa y con un plazo limitado sobre la cuestión nuclear, y esperemos poder lograrlo", dijo Rubio.

Un día antes, Trump escribió en Truth Social que el bloqueo estadounidense a los buques iraníes en el estrecho de Ormuz "seguiría en pleno vigor y efecto hasta que se alcanzara, certificara y firmara un acuerdo". "Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien", añadió.