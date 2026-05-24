Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

¿Inminente acuerdo EEUU-Irán?: Incluiría desbloqueo del estrecho de Ormuz y una tregua de 60 días

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó este domingo que se esperan "buenas noticias" en las próximas horas.

Por: EFE

Publicado: Domingo 24 de mayo de 2026 a las 10:04 hrs.

guerra Irán Estados Unidos Trump
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

El francés que invirtió US$ 3 millones y armó una de las primeras viñas en Chiloé: “Fui un poco como el Pedro de Valdivia del vino”
2
DF MAS

Anatomía de una crisis: quiénes son los dueños de Landes y cómo manejaron el caso de su gerente detenido en Brasil
3
DF MAS

El libro que impulsó un ex alto ejecutivo de Horst Paulmann sobre su ancestro, Arturo Prat
4
DF MAS

Relevo familiar en Londres: la despedida de Juan Pablo del Río en Inchcape
5
DF MAS

Cuánto cobran y qué hacen los asesores mejor pagados del Presidente
6
Mercados

Mercado de capitales de Argentina gana profundidad de la mano de Javier Milei: banca tradicional vuelve a prestar y crece la bolsa
7
DF MAS

El nuevo boom de proyectos inmobiliarios comerciales en La Dehesa
8
Economía y Política

La incomodidad y "preocupación" del Consejo Fiscal por las sucesivas postergaciones del Informe de Finanzas Públicas de Hacienda y la Dipres
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete