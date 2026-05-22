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EAU se suma a Arabia Saudita y Qatar para pedir a Trump que no reinicie la guerra con Irán

Sus gestiones reflejan una preocupación compartida ante la posibilidad de repetir el escenario vivido entre fines de febrero y el alto el fuego de comienzos de abril.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 10:01 hrs.

Emiratos Árabes Unidos medio oriente guerra Estados Unidos Israel Trump
<p>EAU se suma a Arabia Saudita y Qatar para pedir a Trump que no reinicie la guerra con Irán</p>

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