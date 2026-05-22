EAU se suma a Arabia Saudita y Qatar para pedir a Trump que no reinicie la guerra con Irán

Sus gestiones reflejan una preocupación compartida ante la posibilidad de repetir el escenario vivido entre fines de febrero y el alto el fuego de comienzos de abril.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha intensificado en los últimos días sus gestiones para poner fin a la guerra con Irán, sumándose a Arabia Saudita y Qatar para llamar al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a dar una oportunidad a las negociaciones.

Las conversaciones fueron motivadas por los temores de esos países de que cualquier represalia de Teherán, en caso de reanudarse las hostilidades, sumerja a las economías del Golfo en el caos, señalaron las fuentes. En llamadas separadas con Trump, los líderes de los tres aliados de Estados Unidos dijeron que una acción militar no logrará los objetivos históricos de Washington respecto de Irán, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a la sensibilidad del tema.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La postura de Abu Dhabi representa un giro para un país que soportó el mayor impacto de los ataques iraníes y que había mantenido una posición más dura que sus vecinos frente a Teherán.

EAU, Arabia Saudita y Qatar difieren respecto del tipo de acuerdo diplomático que Estados Unidos debería buscar y sobre cuán duro debería ser con Irán, dijeron las fuentes. Pero sus gestiones ante Trump reflejan una preocupación compartida ante la posibilidad de repetir el escenario vivido entre fines de febrero y el alto el fuego de comienzos de abril, cuando tras los ataques israelitas-estadounidenses, Irán respondió con ataques a la región en su conjunto.

En ese período, Abu Dhabi realizó ataques limitados contra Irán en coordinación con Washington y Tel Aviv, mientras Arabia Saudita tomó medidas similares por separado, según personas familiarizadas con el asunto.

“Los estados árabes del Golfo vieron materializados sus peores temores”, dijo Dina Esfandiary, analista de Bloomberg Economics. “Quedaron atrapados en medio de una guerra entre Estados Unidos e Irán y sufrieron gran parte de las consecuencias. Ahora enfrentan la perspectiva de una nueva confrontación si el alto el fuego no se traduce en un acuerdo permanente, con su imagen de refugios regionales estables en riesgo”.

Tanto Irán como Estados Unidos, que actualmente intercambian mensajes a través de Pakistán sobre un eventual acuerdo de paz, han señalado que están preparados para reanudar las hostilidades y muestran escasas señales de hacer concesiones.

Aun así, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, dijo el viernes que hubo un “leve avance” en las negociaciones. Medios iraníes realizaron comentarios similares.

La molestia de EAU con otros estados árabes culminó en su sorpresiva decisión de abandonar la OPEP a fines de abril, cartel petrolero liderado por Arabia Saudita. Sin embargo, desde entonces las relaciones con los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han mejorado. El CCG está integrado por EAU, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán.

“EAU continúa su estrecha coordinación y consulta con los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con socios regionales e internacionales”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en una declaración enviada a Bloomberg el jueves.

Mucho poder de fuego

Ese mismo día, todos los miembros del CCG excepto Omán enviaron una carta a un organismo internacional de supervisión marítima rechazando los intentos de Irán de controlar permanentemente el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Teherán cerró de facto la vía marítima al inicio de la guerra, bloqueando gran parte de las exportaciones de petróleo y gas natural de los países del CCG.

Irán y sus aliados aún conservan un importante poder de fuego, pese a que las fuerzas militares de Teherán han sido golpeadas y varios líderes clave fueron asesinados durante la guerra. La amenaza para los países del Golfo quedó evidenciada el domingo, con un ataque con drones contra una planta nuclear de EAU, que Abu Dhabi atribuyó a milicias iraquíes respaldadas por Irán.

Un día después, Trump dijo que había hablado con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, el presidente de EAU Sheikh Mohamed bin Zayed y el emir de Qatar Sheikh Tamim bin Hamad, y que ellos lo habían disuadido de atacar Irán.

Algunos líderes del Golfo no están seguros de que sus llamados sean escuchados y temen que Israel convenza a Trump de volver a atacar Irán, dijo una de las fuentes.

El Estado judío, que ha profundizado sus vínculos de defensa y seguridad con EAU desde el inicio de la guerra, considera a la República Islámica una amenaza existencial. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha señalado que son necesarios más ataques para debilitar aún más a las fuerzas militares iraníes.

“Hay un 50% de posibilidades de que logremos un acuerdo” con Irán, dijo el viernes Anwar Gargash, asesor principal del presidente de EAU. “Mi preocupación es que los iraníes siempre han sobreextendido las negociaciones. Espero que esta vez no lo hagan, porque la región necesita una solución política. Una segunda ronda de confrontación militar solo complicará las cosas”.

En una encrucijada

Trump enfrenta una situación compleja. Aunque inicialmente buscó destruir el programa iraní de misiles balísticos e incluso insinuó un cambio de régimen, la guerra le ha costado a Estados Unidos decenas de miles de millones de dólares. Con los precios de la energía disparados debido al cierre del estrecho de Ormuz, el conflicto es cada vez más impopular entre los estadounidenses.

El líder estadounidense ha oscilado entre amenazar con ataques aéreos masivos contra Irán y afirmar que ambos países están cerca de un acuerdo de paz.

Arabia Saudita respalda una mediación vía Pakistán y considera que persuadir a Irán para limitar sus programas nuclear y de misiles balísticos solo puede resolverse mediante conversaciones, dijeron algunas de las fuentes.

El reino, al igual que EAU, cree que Estados Unidos debería concentrarse por ahora en lograr que Irán reabra el estrecho de Ormuz y mantener su bloqueo naval sobre puertos iraníes para presionar a Teherán, señalaron las fuentes.

Qatar sigue respaldando los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán, indicó un diplomático del país. Doha ha abogado consistentemente por la desescalada en beneficio de la región y sus habitantes, añadió.

En su declaración a Bloomberg, el Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU reiteró que cualquier acuerdo debe abordar “todo el espectro de amenazas” de Irán. Eso incluye las capacidades nucleares del país, sus misiles balísticos, drones y “grupos afiliados y terroristas”, indicó.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores saudita remitió a Bloomberg a una declaración realizada el miércoles por el canciller Faisal Bin Farhan. El príncipe Faisal dijo que el reino “valora enormemente” la decisión de Trump “de dar una oportunidad a la diplomacia para alcanzar un acuerdo aceptable que ponga fin a la guerra”.