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Triunfo para el gobierno: la Cámara de Diputados despacha al Senado la ley de reactivación con la rebaja de impuesto corporativo, la reintegración y el crédito tributario al empleo
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EEUU acusa formalmente al expresidente cubano Raúl Castro y escala presión contra La Habana

El hermano de Fidel Castro dejó la Presidencia en 2018, pero sigue siendo una figura influyente en la política cubana.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 11:49 hrs.

cuba Estados Unidos Trump
<p>EEUU acusa formalmente al expresidente cubano Raúl Castro y escala presión contra La Habana</p>

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