Meta inicia recorte global de 8.000 empleos y reorganiza equipos para impulsar IA

La firma empezó con los recortes en Asia y se espera que esta última ronda afecte especialmente a los equipos de ingeniería y producto de la matriz de Facebook.

Meta Platforms está alertando a miles de empleados de que serán despedidos como parte de una reestructuración anunciada previamente destinada a reducir costos mientras la empresa invierte agresivamente en inteligencia artificial.

La compañía comenzó a notificar a trabajadores en todo el mundo el miércoles por la mañana, empezando por empleados en Asia, quienes recibieron el aviso a las 4 a.m. hora de Singapur. También se espera que el personal en Estados Unidos reciba noticias durante la mañana, según un memorando interno.

En Irlanda, la empresa eliminó alrededor de 350 puestos de trabajo, equivalente a una quinta parte de su plantilla allí, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada porque la información es privada. Un representante de Meta se negó a comentar sobre recortes específicos, pero afirmó que la empresa notificó a los empleados afectados y al gobierno irlandés.

Se está alentando al personal a trabajar desde casa mientras la compañía elimina alrededor de 8.000 puestos a nivel global. Se espera que esta última ronda de recortes afecte especialmente a los equipos de ingeniería y producto de Meta, y podrían producirse más despidos más adelante este año, según personas familiarizadas con los planes de la empresa, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

“Empresas automatizadoras como Meta corren el riesgo de dejar de ser un empleador atractivo, ya que se está revelando que eliminarán al humano cuando se presente la oportunidad”, dijo Jan-Emmanuel De Neve, profesor de economía y ciencias del comportamiento de la Universidad de Oxford. “Eso podría generar ahorros de costos a corto plazo, pero amenaza el potencial de crecimiento a largo plazo al socavar el bienestar y el compromiso de los empleados”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El lunes, Meta informó al personal que unos 7.000 trabajadores también fueron reasignados a equipos recién creados enfocados en iniciativas de IA, incluidos productos y agentes. La compañía, que comprometió más de US$ 100.000 millones en gastos de capital vinculados a IA este año, tenía poco menos de 80.000 empleados a finales de marzo, antes de las reasignaciones y despidos.

“Ahora estamos en una etapa en la que muchas organizaciones pueden operar con una estructura más plana, con equipos más pequeños de pods o cohortes que pueden moverse más rápido y con mayor autonomía”, escribió la directora de personal de Meta, Janelle Gale, en el memorando revisado por Bloomberg News. “Creemos que esto nos hará más productivos y hará el trabajo más gratificante”.

El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, convirtió a la IA en la principal prioridad de la empresa, destinando todos los recursos a mantener el ritmo frente a rivales como Alphabet Inc., matriz de Google, y OpenAI. Eso provocó cambios en la fuerza laboral de Meta y en la forma en que opera. La compañía atravesó sucesivas rondas de despidos en los últimos años mientras Zuckerberg impulsaba una mayor eficiencia. También alentó a los ingenieros a usar agentes de IA para asistir en programación y otras tareas, delineó planes para rastrear dispositivos de empleados con el fin de mejorar la tecnología y dedicó tiempo a programar su propio asistente impulsado por IA para encargarse de algunas tareas como director ejecutivo, como recopilar comentarios de empleados.

Estos cambios dejaron a empleados de Meta frustrados y ansiosos. Más de mil trabajadores firmaron una petición dirigida a Zuckerberg y otros líderes de la compañía exigiendo que se abstenga de recopilar datos de sus dispositivos -que pueden incluir pulsaciones de teclas, movimientos del mouse y contenido de pantalla- en los esfuerzos para entrenar IA. Otros recurrieron a redes sociales para publicar cómo la amenaza de despidos afectó su trabajo y moral.

El agresivo gasto de Meta en IA generó preocupación entre inversionistas, que temen que la inversión de la empresa no termine dando resultados. Aunque Meta presentó los despidos como una oportunidad para “compensar” parte del costo de sus grandes inversiones en IA, analistas de Evercore estiman que los recortes solo generarán alrededor de US$ 3.000 millones en ahorros.

Eso representa apenas una pequeña parte de los gastos de capital proyectados por Meta para este año, que podrían alcanzar US$ 145.000 millones, además de los cientos de miles de millones adicionales que la empresa prevé gastar en infraestructura de IA antes de que termine la década.