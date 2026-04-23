Meta recorta 10% de su plantilla para compensar sus inversiones millonarias en IA
La medida afectaría a unos 8.000 empleados de los casi 79.000 que tenía a comienzos del año.
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Meta Platforms -matriz de Facebook y propiedad de Mark Zuckerberg- planea recortar el 10% de su plantilla, o aproximadamente 8.000 empleados, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia y compensar su fuerte gasto en inteligencia artificial.
La compañía informó la medida en un memorando enviado a los empleados el jueves, señalando que los despidos se concretarán el 20 de mayo. Meta tampoco contratará a trabajadores para 6.000 puestos vacantes que tenía previsto cubrir.
Los recortes se producen mientras el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, incrementa agresivamente el gasto en talento e infraestructura necesarios para desarrollar productos de inteligencia artificial de última generación, incluidos modelos de lenguaje y chatbots. Meta ya proyectó gastos de capital récord este año y ha anunciado varios acuerdos por miles de millones de dólares con socios de IA en los últimos meses. A los empleados se les ha incentivado a utilizar agentes de IA internamente para ayudar en la escritura de código y otras tareas.
Meta hizo referencia a su gasto en IA en el memorando, redactado por Janelle Gale, directora de personal. “Estamos haciendo esto como parte de nuestro esfuerzo continuo por operar la empresa de manera más eficiente y para compensar otras inversiones que estamos realizando”, escribió en la nota, revisada por Bloomberg.
Los empleados de Meta han pasado gran parte del año preocupados por posibles despidos, que ya afectaron a la división Reality Labs y a otros equipos. Gale señaló que la empresa estaba anunciando los recortes con anticipación debido a que los detalles del plan ya se habían filtrado. Reuters informó por primera vez sobre las reducciones previstas en la plantilla de Meta a comienzos de este mes.
“Sé que esta es una noticia no deseada y confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que este es el mejor camino a seguir dadas las circunstancias”, escribió Gale.
Otras grandes empresas tecnológicas también están realizando recortes en medio del auge del gasto en inteligencia artificial. Microsoft ofreció jubilaciones voluntarias a miles de empleados en EEUU el jueves.
Meta tenía casi 79.000 empleados a comienzos del año. La empresa tiene previsto presentar sus resultados del primer trimestre la próxima semana.
Lea el memorando completo de Gale a continuación:
"Durante las últimas semanas hemos estado trabajando en algunos cambios en nuestra organización que resultarán en el despido de alrededor del 10% de la empresa el 20 de mayo, además del cierre de cerca de 6.000 vacantes abiertas. Normalmente, querríamos tener más detalles definidos antes de comunicar esto de forma amplia, pero dado que la información se ha filtrado, quiero compartir lo que puedo en este momento. Sé que esta es una noticia no deseada y confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que este es el mejor camino a seguir dadas las circunstancias.
Estamos haciendo esto como parte de nuestro esfuerzo continuo por operar la empresa de manera más eficiente y para compensar otras inversiones que estamos realizando. No es una decisión fácil y significará dejar ir a personas que han hecho contribuciones significativas a Meta durante su tiempo aquí.
Apoyaremos a quienes sean despedidos con un paquete de indemnización generoso que, en EEUU. incluirá 16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por cada año de servicio. También cubriremos el costo del seguro de salud COBRA para los empleados en EEUU y sus familias durante 18 meses. Los paquetes fuera de EEUU serán similares, pero variarán según el país, al igual que los plazos y procesos locales. También ofreceremos servicios de apoyo profesional para ayudar a las personas a encontrar otro empleo, así como asistencia migratoria para quienes lo necesiten. Compartiremos más detalles en una publicación posterior antes del 20 de mayo.
Para las notificaciones, seguiremos el mismo proceso que en ocasiones anteriores: el 20 de mayo, cualquier persona afectada recibirá un correo electrónico en sus cuentas laborales y personales; por favor asegúrense de que su correo personal esté actualizado en Workday.
Sé que esto deja a todos con casi un mes de incertidumbre, lo cual es muy inquietante. Intentaremos responder sus preguntas en los comentarios, pero como aún estamos definiendo los detalles, no podemos compartir mucho más hasta más adelante en mayo. Mientras tanto, pueden encontrar más información en el People Portal, que incluye nuestras preguntas frecuentes estándar y detalles logísticos sobre los despidos".
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