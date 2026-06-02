Las acciones de Victoria’s Secret alcanzan máximo histórico tras elevar su proyección anual de ventas a US$ 7.130 millones

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La confianza en el plan de su CEO, Hillary Super, ya impulsaba un alza cercana a 160% en los últimos 12 meses.
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