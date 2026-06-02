Las acciones de Victoria’s Secret alcanzan máximo histórico tras elevar su proyección anual de ventas a US$ 7.130 millones

Las acciones de Victoria’s Secret se dispararon luego de que la compañía superara las estimaciones de ganancias y mejorara sus perspectivas, sumando nuevas señales de avance para el plan de recuperación impulsado por su directora ejecutiva, Hillary Super.

La cadena de lencería elevó su proyección anual de ventas netas hasta un máximo de US$ 7.130 millones, frente al techo previo de US$ 6.950 millones. Victoria’s Secret reportó ventas netas por US$ 1.560 millones en el trimestre finalizado el 2 de mayo, superando las estimaciones de los analistas. Las ventas comparables del período también estuvieron por encima de los pronósticos.

La acción llegó a subir hasta 48%, alcanzando un máximo histórico poco después del inicio de la jornada bursátil regular del martes. Cerca de 19% de las acciones transables de la compañía mantienen posiciones cortas, según datos de S3 Partners, un nivel relativamente elevado que suele volver más volátiles a los títulos.

¿Cuál es el plan de la CEO Hillary Super?

Los papeles de Victoria’s Secret ya habían acumulado un alza cercana a 160% en los últimos 12 meses, a medida que los inversionistas respaldan los esfuerzos de Super por revitalizar la marca.

La actualización de las perspectivas sugiere que la estrategia de Super está ganando impulso, mientras la compañía se concentra en los sostenes y en la marca Pink, orientada a consumidores más jóvenes. Recientemente, la empresa cambió su símbolo bursátil a VSXY como parte de su reposicionamiento.

Super también ha debido enfrentar la presión de inversionistas. La firma de inversiones BBRC International, del multimillonario Brett Blundy, instó a los accionistas a votar en contra de la presidenta del directorio, Donna James, al criticar la supervisión de la administración por decisiones deficientes que llevaron a años de caída en las ventas.

Los sostenes de Victoria’s Secret han ganado participación de mercado específicamente entre consumidores de 18 a 44 años, señaló Super en una entrevista. “Nuestro consumidor es increíblemente sólido”, afirmó, agregando que la compañía ha registrado el mayor crecimiento en los segmentos con ingresos anuales inferiores a US$ 50.000 y superiores a US$ 200.000. Los ejecutivos también destacaron mayores ventas a precio regular durante el trimestre en una conferencia con analistas.

La guía de ventas para el segundo trimestre también se ubicó por encima de las estimaciones.

El analista de Jefferies, Corey Tarlowe, señaló que los resultados de la compañía refuerzan “un claro punto de inflexión en el negocio”, destacando que está reteniendo a sus clientes principales y atrayendo nuevos consumidores.

Super indicó que solo se ha comunicado con BBRC durante las reuniones trimestrales con inversionistas. Barington Capital, un inversionista activista que anteriormente impulsó cambios en la compañía, ya desinvirtió su participación.

La votación de los accionistas de Victoria’s Secret está programada para el 11 de junio, durante la junta anual de la compañía.