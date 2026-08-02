AstraZeneca mantiene conversaciones con Bristol Myers Squibb para una posible fusión por valor de US$ 400.000 millones

Según fuentes cercanas al asunto, las compañías han mantenido conversaciones sobre esta fusión en los últimos meses.

La farmacéutica británica AstraZeneca está negociando su fusión con su rival estadounidense Bristol Myers Squibb, en una operación que crearía uno de los mayores grupos farmacéuticos del mundo, valorado en casi US$ 400.000 millones.

Si bien las negociaciones podrían concretarse próximamente, también podrían retrasarse o fracasar.

AstraZeneca, la segunda empresa británica cotizada más valiosa, tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 196.000 millones de libras, mientras que BMS tiene un valor aproximado de US$ 133.000 millones. La fusión de ambas sería una de las mayores operaciones farmacéuticas de la historia y catapultaría a AstraZeneca a convertirse en la cuarta farmacéutica más grande del mundo por capitalización bursátil.

Un acuerdo liderado por Sir Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca durante muchos años, ampliaría la presencia de la farmacéutica en el mercado estadounidense e intensificaría los temores británicos ante la posible salida de las mayores empresas del Reino Unido del país. Estas conversaciones se producen después de que AstraZeneca elevara en junio la cotización de la compañía en la bolsa de Nueva York, que forma parte del índice FTSE 100, lo que supuso un revés para el mercado bursátil de Londres.

No se podía determinar de inmediato la estructura exacta de cualquier acuerdo, pero probablemente requeriría tanto efectivo como acciones.

AstraZeneca declinó hacer comentarios. BMS no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las negociaciones con Pfizer

Hace más de una década, Pfizer, rival estadounidense, lanzó una oferta de gran repercusión por AstraZeneca que valoraba a la farmacéutica anglo-sueca en casi 70.000 millones de libras esterlinas. Aquellas negociaciones impulsaron la confianza de los inversionistas en un momento en que AstraZeneca se enfrentaba a fracasos de medicamentos en las últimas fases de los ensayos clínicos.

Soriot desempeñó un papel fundamental al rechazar la propuesta de Pfizer en 2014, y bajo su dirección, AstraZeneca ha crecido hasta convertirse en una potencia con una cartera líder de medicamentos oncológicos. BMS también cuenta con una importante división especializada en cáncer.

AstraZeneca se ha fijado un ambicioso objetivo de ingresos de US$ 80.000 millones para 2030, frente a los US$ 58.700 millones que generó el año pasado. Este nivel de crecimiento dependería del mercado estadounidense, donde la compañía ya obtiene casi la mitad de sus ingresos.

Soriot declaró la semana pasada en una conferencia telefónica con periodistas que AstraZeneca no necesitaba fusiones ni adquisiciones para alcanzar su objetivo de ingresos para 2030. Sin embargo, en los últimos años, AstraZeneca ha estado activa mediante acuerdos de licencia en China para fortalecer su cartera de productos . Cualquier acuerdo superaría con creces la adquisición de Alexion, empresa de biotecnología especializada en enfermedades raras, por parte de AstraZeneca en 2021 por 39.000 millones de dólares, la mayor de su historia.

Bristol ha sido señalada como una empresa rezagada en el sector después de que su acuerdo de US$ 74.000 millones para comprar la biotecnológica Celgene en 2019 no generara beneficios, y se enfrenta a enormes pérdidas potenciales de ingresos debido a que las patentes de sus medicamentos principales expirarán en los próximos años.

Cualquier acuerdo transfronterizo podría ser polémico. Es probable que enfrente oposición política en el Reino Unido ante la posibilidad de que AstraZeneca utilice el acuerdo para trasladar su domicilio social a Estados Unidos. Cualquier fusión estaría sujeta a un riguroso escrutinio antimonopolio, dado que ambas compañías cuentan con importantes divisiones especializadas en oncología.

Las acciones de BMS han subido un 21 por ciento desde principios de año, mientras que las de AstraZeneca han caído un 8 por ciento en el mismo período.