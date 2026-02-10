AstraZeneca se dirige al mercado mundial de la obesidad con medicamentos económicos para bajar de peso
Farxiga, medicamento para la diabetes, obtuvo ingresos por US$ 8.500 millones el año pasado, con la mayor parte proveniente de mercados emergentes.
Noticias destacadas
El manual de AstraZeneca Plc para irrumpir en el candente mercado de la obesidad se basa en mejorar medicamentos ya existentes, ofrecer precios competitivos y apoyarse en su experiencia comercializando productos en economías emergentes.
El plan del laboratorio británico para desarrollar fármacos más fáciles de usar y apuntar a grandes volúmenes globales refleja, al menos en parte, la estrategia que utilizó con su exitoso tratamiento para la diabetes Farxiga, dijo el martes el CEO Pascal Soriot.
Los precios más bajos y los altos volúmenes son un enfoque inusual para las grandes farmacéuticas, pero la dura competencia en Estados Unidos, sumada a la presión del gobierno de Trump, llevó a otras compañías, como la ex líder del mercado Novo Nordisk A/S, a adoptar una estrategia similar. Soriot, quien convirtió a Astra en una potencia de fármacos oncológicos, busca llevar al mercado varios medicamentos de nueva generación para bajar de peso.
“La necesidad es enorme, no solo en Estados Unidos sino a nivel global, y a medida que los precios bajen y si logramos entregar productos a un menor costo de producción”, dijo Soriot en una entrevista con Bloomberg TV. “Entonces, en realidad, podemos llevar estos productos a todo el mundo”.
Píldora experimental GLP-1
Uno de los tratamientos, una píldora experimental GLP-1 llamada elecoglipron, está entrando en la última etapa de pruebas clínicas tras tener éxito en un ensayo de fase intermedia. Los resultados de ese estudio se publicarán en una próxima reunión médica, señaló Soriot, describiendo la píldora como de “perfil muy competitivo”.
“Los productos que existen hoy son grandes productos, pero necesitamos mejorar”, dijo Soriot tras la entrega de resultados del cuarto trimestre. “Necesitamos mejorar la adherencia. Pasar de regímenes semanales a mensuales para que sea más fácil para los pacientes”, agregó. Astra también está enfocada en desarrollar medicamentos que ayuden a las personas a perder grasa en lugar de músculo.
En este momento, el mercado de la obesidad está en gran medida repartido entre Novo y su rival Eli Lilly & Co., cuyos precios en Estados Unidos están presionados por medicamentos para bajar de peso compuestos de bajo costo -copias permitidas durante un período de escasez, pero que han seguido proliferando-.
Soriot dijo que los fabricantes de compuestos no tendrían capacidad para sobrevivir en el largo plazo, aunque advirtió que los precios probablemente seguirán bajo presión. Como modelo para expandirse globalmente, apuntó al éxito de Farxiga en diabetes. El medicamento obtuvo ingresos por US$ 8.500 millones el año pasado, con la mayor parte proveniente de mercados emergentes.
“Hay cerca de 2 mil millones de pacientes en el mundo que sufren de sobrepeso u obesidad, y muchos de esos pacientes no están en los mercados tradicionales bien desarrollados”, dijo Ruud Dobber, presidente de la unidad de biofarmacéuticos de Astra, en una conferencia de prensa.
El primer paso de Astra, de todas formas, sería lanzar en Europa y especialmente en Estados Unidos, según Dobber. Si bien Estados Unidos es el mayor mercado de la compañía, su negocio internacional está creciendo con rapidez. Los mercados emergentes (excluyendo China) crecieron 22% el año pasado, superando el 10% observado en Estados Unidos y el 1% de avance en Europa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresa ganadora de la licitación de BordeRío se suma a trama judicial y defiende legalidad del proceso
El Consorcio Parque Río señaló que no se cumplen los requisitos legales para mantener la suspensión del proceso de licitación; sumado a que la medida genera un impacto significativo en el adjudicatario.
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete