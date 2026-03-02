Apple presenta el iPhone 17e y un iPad Air más rápido, y abre una semana de lanzamientos

Ambos se podrán preordenar el 4 de marzo y llegarán a tiendas el 11 de marzo, en una seguidilla de anuncios que continuaría durante martes y miércoles.

Apple presentó el iPhone 17e, la versión más reciente de su smartphone de menor precio, y una versión más rápida del iPad Air, dando inicio a una ola de nuevos productos.

El teléfono actualizado, que llega un año después deliPhone 16e, incorpora un procesador más veloz, nuevos chips inalámbricos desarrollados internamente y carga magnética MagSafe, informó Apple en un comunicado este lunes. El precio inicial se mantiene en US$ 599 y estará disponible en rosado, negro y blanco. También incluye un vidrio frontal más resistente, al nivel del iPhone 17.

Tanto el iPhone 17e como el nuevo iPad Air estarán disponibles para preorden el 4 de marzo y llegarán a tiendas el 11 de marzo.

Los anuncios de este lunes abren varios días de revelaciones de productos de Apple, una seguidilla que se espera continúe martes y miércoles. La compañía además viene preparando el lanzamiento de nuevos laptops esta semana, incluyendo su primer MacBook de entrada con un chip de “nivel iPhone”.

El diseño general del 17e -y su pantalla de 6,1 pulgadas- no cambia respecto del 16e del año pasado. El equipo sigue siendo levemente más pequeño que el iPhone 17 de 6,3 pulgadas, que parte en US$ 799. El iPhone 17e mantiene una sola cámara trasera de 48 megapíxeles, similar a la del iPhone Air.

El 17e incorpora el chip A19 -el mismo procesador del iPhone 17 “regular”- además del módem celular interno C1X. Esto supone una mejora respecto del C1 del 16e del año pasado. También parte con 256 GB de almacenamiento, el doble que la capacidad base ofrecida en la generación anterior.

El nuevo iPad Air luce idéntico a los modelos del año pasado, pero pasa del procesador M3 al M4. Según Apple, el nuevo chip hace que la tablet sea 30% más rápida. El modelo actualizado también incluye el módem interno C1X, el chip inalámbrico N1 y compatibilidad con Wi-Fi 7.

La versión de 11 pulgadas del iPad Air mantiene su precio en US$ 599 y el modelo de 13 pulgadas se queda en US$ 799. Apple también ha estado trabajando en un nuevo iPad de entrada con un chip más rápido, según informó Bloomberg News.

Compitiendo con Samsung

Por precio, el iPhone 17e compite con modelos de gama media de Samsung Electronics, la línea A de Google, además de alternativas de fabricantes chinos. El equipo es especialmente relevante en mercados emergentes como India, donde los consumidores suelen pagar menos por sus teléfonos.

Las principales diferencias entre la línea “e” y los iPhone regulares se relacionan con cámaras, autonomía y tamaño de pantalla. El 17e además no ofrece una tasa de refresco alta en su display -lo que implica gráficos menos fluidos- y no utiliza la interfaz Dynamic Island de Apple.

El iPhone 17e es el primero de varios nuevos iPhone previstos para este año. En otoño, Apple planea lanzar un iPhone 18 Pro y Pro Max, actualizaciones que en su mayoría sumarían mejoras internas y de cámara. Más relevante, la compañía planea debutar su primer iPhone plegable, entrando a una categoría que Samsung impulsó durante la última década.

La línea iPad fue un fuerte vendedor durante la temporada navideña, superando las estimaciones de Wall Street, y Apple busca mantener el impulso con modelos actualizados. El negocio de iPad generó US$ 8.600 millones en el trimestre de diciembre, un alza de 6,3% frente a un año antes.