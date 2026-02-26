Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Multinacionales
Multinacionales

Las acciones de Papa John’s se desploman por un menor apetito por sus pizzas, mientras las de Krispy Kreme suben tras prometer menos deuda

La pizzería cayó hasta 5,4% en las operaciones previas de la apertura tras reportar una baja de 5,4% en ventas comparables en Norteamérica y anticipar otro retroceso en 2026.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 26 de febrero de 2026 a las 11:34 hrs.

comida Alimentos Multinacionales
<p>Las acciones de Papa John’s se desploman por un menor apetito por sus pizzas, mientras las de Krispy Kreme suben tras prometer menos deuda</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Nestlé venderá helados Savory y refrigerados en Chile como parte de su plan de reestructuración global
2
Economía y Política

Chile no se escapa: Banco Mundial destaca amplia brecha entre leyes igualdad de género y aplicación
3
Mercados

¿“Bala de plata” en la Suseso?: Entorno de Kast estaría evaluando nombrar a un nuevo superintendente
4
Empresas

Sigdo Koppers sella acuerdo para adquirir puerto de Engie en Mejillones en US$ 58,9 millones
5
Mercados

CCU sufre una de las mayores caídas de este miércoles en la bolsa tras decepcionar al mercado con sus resultados del cuarto trimestre de 2025
6
Empresas

Utilidades de Arauco se desploman más de un 90% en 2025 y caen ventas en negocios de maderas y celulosa
7
Economía y Política

Otro mundo para el Banco Central: crece en el mercado expectativa de una inflación bajo el 3% casi todo 2026
8
Mercados

BTG Pactual refuerza su apuesta por negocio de ETF en Chile y lanza dos nuevos fondos cotizados en mercado local
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete