La Reserva Federal mantiene las tasas de interés sin cambios, pero sigue con plan de un recorte este año pese a guerra en Medio Oriente

Jerome Powell dijo que las consecuencias del conflicto son "inciertas" y que "es demasiado pronto para conocer el tamaño y la duración" del impacto económico. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantuvo el rango objetivo de referencia entre el 3,5% y el 3,75%.

La Reserva Federal (Fed) indicó que planea recortar las tasas de interés este año, incluso cuando el aumento de los precios del petróleo, provocado por la guerra en Irán, amenaza con desencadenar un nuevo repunte inflacionario.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés), encargado de fijar las tasas de interés, declaró este miércoles, tras mantener el rango objetivo de referencia para los fondos federales entre el 3,5% y el 3,75%, que "las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas".

"Es demasiado pronto para conocer el tamaño y la duración" del impacto económico del conflicto, dijo el titular de la entidad, Jerome Powell, en la conferencia posterior al anuncio.

“Los indicadores de expectativas de inflación a corto plazo han aumentado en las últimas semanas, lo que probablemente refleja el incremento sustancial de los precios del petróleo provocado por las interrupciones en el suministro en Oriente Medio”, agregó.

Sin embargo, señaló que "la mayoría de los indicadores de expectativas a largo plazo se mantuvieron en sintonía con el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal".

Eso sí, reconoció que "a corto plazo, el aumento de los precios de la energía impulsará la inflación general", pero detalló que, puntualmente, la inflación de EEUU se mantiene sobre el objetivo principalmente por los bienes y los aranceles.

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En sus nuevas proyecciones económicas, los funcionarios de la Reserva Federal indicaron que esperaban realizar un recorte de un cuarto de punto antes de que finalice 2026, en línea con sus proyecciones trimestrales anteriores de diciembre. Doce de los 19 miembros del FOMC predijeron al menos un recorte, frente a siete que afirmaron que los costos de endeudamiento de EEUU terminarían el año en los niveles actuales.

Los mercados habían reducido drásticamente sus expectativas de recortes de tasas de interés antes de la reunión del miércoles, y los futuros de los fondos federales no mostraban ninguna reducción de tasas hasta mediados de 2027.

El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, fue el único que votó en contra de la decisión de mantener sin cambios los costos de endeudamiento por segunda reunión consecutiva, mientras que el aliado del Presidente estadounidense Donald Trump apoyó un recorte de un cuarto de punto.

El futuro de Powell

Consultado Powell respecto de su continuidad frente a la Fed, Powell aclaró que se mantendrá en el cargo hasta que su sucesor sea confirmado. "Seguiré como presidente protémpore hasta que eso ocurra. Es lo que indica la ley, lo hemos hecho anteriormente y en esta ocasión no será diferente".

Agregó, adelantándose a las preguntas de los periodistas, que no tiene intención de abandonar el organismo antes de que la investigación que se mantiene en cuso finalice "de forma objetiva". Y señaló: "Respecto de la idea de mantenerme como gobernador, quiero decirles que no he tomado esa decisión y la tomaré en función de lo que sea mejor para la institución y para la gente".

Decisión ampliamente esperada

La decisión de mantener sin cambios los costos de endeudamiento era ampliamente esperada incluso antes de que los precios del petróleo estadounidense se dispararan casi un 50% tras los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, lo que provocó un fuerte aumento en los precios de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio.

El conflicto con Irán ha puesto a la Reserva Federal en una situación delicada, debatiéndose entre priorizar su lucha contra las presiones inflacionarias o ante nuevas señales de debilidad en el mercado laboral estadounidense.

La Oficina de Estadísticas Laborales informó que Estados Unidos perdió 92.000 empleos el mes pasado, y varias grandes empresas anunciaron planes de despidos en las últimas semanas.

La inflación general del gasto en consumo personal se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, en un 2,8%. El banco central no ha logrado alcanzar su objetivo de inflación desde 2021, lo que genera preocupación de que la nueva ola de presiones inflacionarias derivadas del aumento del precio del petróleo erosione su credibilidad para mantenerlas bajo control.

Aumento en proyecciones de inflación

Las últimas proyecciones económicas trimestrales del FOMC mostraron que los funcionarios ahora anticipan una inflación general del 2,7% para finales de 2026, frente a la estimación de diciembre del 2,4%. La inflación subyacente del PCE también cerraría el año en el 2,7%, en comparación con la estimación de diciembre del 2,5%.

Se esperaba un crecimiento ligeramente superior, del 2,4%, en comparación con la estimación de diciembre del 2,3%.

Teherán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por los ataques contra Irán, lo que elevó el precio del crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate a alrededor de US$ 95 por barril.

La interrupción ha provocado una escasez de suministro a nivel mundial y está afectando a los consumidores y las empresas estadounidenses, a pesar de que Estados Unidos es un importante productor de energía. Los precios de la gasolina y el diésel se encuentran ahora en su nivel más alto desde que Donald Trump fue presidente en la Casa Blanca.