La Reserva Federal mantiene las tasas de interés sin cambios, pero sigue con plan de un recorte este año pese a guerra en Medio Oriente
Jerome Powell dijo que las consecuencias del conflicto son "inciertas" y que "es demasiado pronto para conocer el tamaño y la duración" del impacto económico. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantuvo el rango objetivo de referencia entre el 3,5% y el 3,75%.
Noticias destacadas
La Reserva Federal (Fed) indicó que planea recortar las tasas de interés este año, incluso cuando el aumento de los precios del petróleo, provocado por la guerra en Irán, amenaza con desencadenar un nuevo repunte inflacionario.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés), encargado de fijar las tasas de interés, declaró este miércoles, tras mantener el rango objetivo de referencia para los fondos federales entre el 3,5% y el 3,75%, que "las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas".
"Es demasiado pronto para conocer el tamaño y la duración" del impacto económico del conflicto, dijo el titular de la entidad, Jerome Powell, en la conferencia posterior al anuncio.
“Los indicadores de expectativas de inflación a corto plazo han aumentado en las últimas semanas, lo que probablemente refleja el incremento sustancial de los precios del petróleo provocado por las interrupciones en el suministro en Oriente Medio”, agregó.
Sin embargo, señaló que "la mayoría de los indicadores de expectativas a largo plazo se mantuvieron en sintonía con el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal".
Eso sí, reconoció que "a corto plazo, el aumento de los precios de la energía impulsará la inflación general", pero detalló que, puntualmente, la inflación de EEUU se mantiene sobre el objetivo principalmente por los bienes y los aranceles.
En sus nuevas proyecciones económicas, los funcionarios de la Reserva Federal indicaron que esperaban realizar un recorte de un cuarto de punto antes de que finalice 2026, en línea con sus proyecciones trimestrales anteriores de diciembre. Doce de los 19 miembros del FOMC predijeron al menos un recorte, frente a siete que afirmaron que los costos de endeudamiento de EEUU terminarían el año en los niveles actuales.
Los mercados habían reducido drásticamente sus expectativas de recortes de tasas de interés antes de la reunión del miércoles, y los futuros de los fondos federales no mostraban ninguna reducción de tasas hasta mediados de 2027.
El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, fue el único que votó en contra de la decisión de mantener sin cambios los costos de endeudamiento por segunda reunión consecutiva, mientras que el aliado del Presidente estadounidense Donald Trump apoyó un recorte de un cuarto de punto.
El futuro de Powell
Consultado Powell respecto de su continuidad frente a la Fed, Powell aclaró que se mantendrá en el cargo hasta que su sucesor sea confirmado. "Seguiré como presidente protémpore hasta que eso ocurra. Es lo que indica la ley, lo hemos hecho anteriormente y en esta ocasión no será diferente".
Agregó, adelantándose a las preguntas de los periodistas, que no tiene intención de abandonar el organismo antes de que la investigación que se mantiene en cuso finalice "de forma objetiva". Y señaló: "Respecto de la idea de mantenerme como gobernador, quiero decirles que no he tomado esa decisión y la tomaré en función de lo que sea mejor para la institución y para la gente".
Decisión ampliamente esperada
La decisión de mantener sin cambios los costos de endeudamiento era ampliamente esperada incluso antes de que los precios del petróleo estadounidense se dispararan casi un 50% tras los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, lo que provocó un fuerte aumento en los precios de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio.
El conflicto con Irán ha puesto a la Reserva Federal en una situación delicada, debatiéndose entre priorizar su lucha contra las presiones inflacionarias o ante nuevas señales de debilidad en el mercado laboral estadounidense.
La Oficina de Estadísticas Laborales informó que Estados Unidos perdió 92.000 empleos el mes pasado, y varias grandes empresas anunciaron planes de despidos en las últimas semanas.
La inflación general del gasto en consumo personal se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, en un 2,8%. El banco central no ha logrado alcanzar su objetivo de inflación desde 2021, lo que genera preocupación de que la nueva ola de presiones inflacionarias derivadas del aumento del precio del petróleo erosione su credibilidad para mantenerlas bajo control.
Aumento en proyecciones de inflación
Las últimas proyecciones económicas trimestrales del FOMC mostraron que los funcionarios ahora anticipan una inflación general del 2,7% para finales de 2026, frente a la estimación de diciembre del 2,4%. La inflación subyacente del PCE también cerraría el año en el 2,7%, en comparación con la estimación de diciembre del 2,5%.
Se esperaba un crecimiento ligeramente superior, del 2,4%, en comparación con la estimación de diciembre del 2,3%.
Teherán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por los ataques contra Irán, lo que elevó el precio del crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate a alrededor de US$ 95 por barril.
La interrupción ha provocado una escasez de suministro a nivel mundial y está afectando a los consumidores y las empresas estadounidenses, a pesar de que Estados Unidos es un importante productor de energía. Los precios de la gasolina y el diésel se encuentran ahora en su nivel más alto desde que Donald Trump fue presidente en la Casa Blanca.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trainfes debuta con modelo de alianzas en RedSalud Vitacura y anuncia expansión regional
La startup lanza este miércoles su primera asociación bajo el “método Trainfes” el que permitirá a centros de salud usar su dispositivo y plataforma parea rehabilitar a pacientes con parálisis. Con esta modalidad, llegará a Argentina, Colombia y México este semestre.
Desalación como política de Estado: MOP impulsará estrategia nacional y busca destrabar ley para dar certeza al sector
"Nosotros estamos convencidos de que este es un sector estratégico para el desarrollo del país, de interés nacional. Tenemos que llamarlo así, con todas sus letras", enfatizó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
Empresarios salen a aclarar polémica: lo que piden es que “no aumenten” los feriados irrenunciables que ya existen
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, precisó que la demanda es que en jornadas de elecciones el comercio sí pueda funcionar. La misma postura reafirmó José Pakomio, líder de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete