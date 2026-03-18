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La Reserva Federal mantiene las tasas de interés sin cambios, pero sigue con plan de un recorte este año pese a guerra en Medio Oriente

Jerome Powell dijo que las consecuencias del conflicto son "inciertas" y que "es demasiado pronto para conocer el tamaño y la duración" del impacto económico. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantuvo el rango objetivo de referencia entre el 3,5% y el 3,75%.

Por: Equipo DF con información de Agencias

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 15:45 hrs.

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<p>La Reserva Federal mantiene las tasas de interés sin cambios, pero sigue con plan de un recorte este año pese a guerra en Medio Oriente</p>

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