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Benjamín Netanyahu ordena a las fuerzas israelíes tomar el control del 70% de Gaza

El primer ministro afirmó que Israel está “presionando a Hamas” en el enclave, mientras intensifica simultáneamente los ataques en el sur de Líbano.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 19:44 hrs.

Israel Gaza guerra Líbano medio oriente
<p>Benjamín Netanyahu ordena a las fuerzas israelíes tomar el control del 70% de Gaza</p>

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