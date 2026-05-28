Estados Unidos e Irán intercambian ataques en medio de una tregua cada vez más tensa

Las fuerzas estadounidenses derribaron drones iraníes y atacaron el sur de Irán, lo que provocó una represalia por parte de Teherán.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques en las últimas horas en medio de una tregua cada vez más tensa. Las fuerzas estadounidenses derribaron drones iraníes y atacaron el sur de Irán, lo que provocó un ataque de represalia por parte de Teherán.

Un funcionario estadounidense declaró el miércoles por la noche que fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CCC), que supervisa las operaciones contra Irán, derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional.

El funcionario añadió que también atacaron una estación de control terrestre en la ciudad de Bandar Abbas, al sur de Irán, que, según Estados Unidos, estaba a punto de lanzar un quinto dron.

"Estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego", afirmó.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) declaró haber respondido a los ataques atacando una base aérea estadounidense. La IRGC no especificó la ubicación de dicha base, pero Kuwait, país vecino, declaró que sus fuerzas armadas estaban llevando a cabo "ataques hostiles con misiles y drones".

El precio del petróleo subió tras las noticias de los ataques. El crudo Brent, de referencia internacional, aumentó casi un 3%, hasta alcanzar los US$ 97 por barril.



Los ataques estadounidenses, que tuvieron lugar en la madrugada del jueves en Irán, son los segundos de la semana. El lunes, Estados Unidos declaró haber atacado plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones que, según afirmó, estaban colocando minas en aguas cercanas a Irán.