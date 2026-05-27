Los trabajadores de Samsung recibirán una suculenta bonificación de US$ 400.000 tras un acuerdo para compartir los beneficios de la IA
El acuerdo con el sindicato pone fin a las disputas sobre cómo repartir las ganancias del auge del fabricante de chips de memoria.
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Los trabajadores de Samsung Electronics aprobaron un histórico acuerdo de participación en las ganancias que se espera otorgue a los empleados de la pujante división de chips de memoria una bonificación promedio de casi US$ 400.000.
El acuerdo se aprobó el miércoles con el 74% de los votos a favor del sindicato de la compañía, poniendo fin a meses de disputas sobre cómo repartir los beneficios del auge impulsado por la inteligencia artificial en el mayor fabricante mundial de chips de memoria. El sindicato había amenazado con ir a la huelga si no se llegaba a un acuerdo.
Según el acuerdo, 78.000 trabajadores de semiconductores recibirán el 10,5% de las ganancias operativas de la compañía. Esto representaría un fondo de bonificaciones de más de 34 billones de wones (US$ 22.600 millones), según una previsión de la firma de corretaje KB Securities de ganancias operativas de 327 billones de wones este año. Esto se suma al 1,5% que ya se distribuye a través de los planes de bonificación existentes.
Las acciones de Samsung cerraron con una subida del 2% el miércoles, tras haber llegado a subir hasta un 9%.
Aproximadamente el 40% del fondo de bonificaciones por chips se repartirá a partes iguales, mientras que el resto dependerá del rendimiento de cada unidad de negocio. Se espera que los trabajadores de chips de memoria reciban 600 millones de wones cada uno, mientras que aquellos en los negocios deficitarios de fabricación de chips por contrato y diseño de semiconductores lógicos probablemente reciban entre 150 y 200 millones de wones.
Este acuerdo sigue a otro similar alcanzado el año pasado con su rival surcoreano SK Hynix, en el que se prometió a los trabajadores el 10% de los beneficios operativos durante los próximos 10 años. Esto supondría una bonificación media de 710 millones de wones para cada uno de los 35.000 trabajadores de SK Hynix, según las proyecciones de beneficios operativos de 250 billones de wones.
Ambas compañías se benefician de la creciente demanda de chips de memoria de alto ancho de banda utilizados en sistemas de IA. Samsung se convirtió recientemente en la primera empresa surcoreana en alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. SK Hynix se unió a su compatriota el miércoles, mientras que el fabricante de chips estadounidense Micron cerró por encima del billón de dólares en Nueva York el martes.
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