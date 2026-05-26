BP destituye a su presidente, Albert Manifold, por "serias preocupaciones" sobre su conducta

El ejecutivo llegó hace menos de un año al cargo y desde la firma alegan problemas con los "estándares de gobernanza, la supervisión y la conducta".

Por Malcolm Moore, Arash Massoudi, Anjli Raval y Verity Ratcliffe

Londres

BP ha destituido a su presidente, Albert Manifold, tras "serias preocupaciones" sobre su comportamiento, lo que supone un nuevo revés para la petrolera británica, que lleva años sufriendo una gran inestabilidad estratégica y en su junta directiva.

Las acciones de BP cayeron un 4,4% este martes después de que la compañía anunciara la destitución de Manifold menos de un año después de su nombramiento, alegando problemas con los "estándares de gobernanza, la supervisión y la conducta".

Según personas familiarizadas con las discusiones internas en BP, Manifold, exdirector ejecutivo del grupo irlandés de materiales de construcción CRH, era considerado demasiado agresivo por otros directivos.

Según estas personas, varios colegas consideraban que el nivel de control que ejercía era más propio de un presidente ejecutivo. Afirmaron que Manifold, en ocasiones, trataba con condescendencia a los altos cargos, tanto en conversaciones individuales como en reuniones más amplias. Una persona cercana al directorio de BP lo describió como una persona que "gritaba".

Una persona afirmó que había ocultado información importante a otros miembros de la junta directiva.

Amanda Blanc, directora independiente sénior de BP, declaró: "Albert ha contribuido a dar un enfoque y un ritmo muy positivos a la transformación de BP. Sin embargo, el directorio se ha visto sorprendido y decepcionado al conocer problemas de supervisión y conducta que considera inaceptables, por lo que ha tomado medidas decisivas".

Manifold no respondió a la solicitud de comentarios.

Esta decisión se produce apenas unas semanas después de que Meg O'Neill fuera nombrada directora ejecutiva para estabilizar la empresa.

Una persona familiarizada con el asunto afirmó que Manifold había intentado restringir la capacidad de O'Neill para reunirse de forma independiente con los consejeros no ejecutivos de la empresa.

O'Neill, que comenzó a trabajar en abril y es la primera mujer en ocupar el puesto más alto en BP, se forjó una reputación de persona implacable como directora de Woodside Energy y, según se dice, se irritaba ante cualquier desafío a su autoridad.

Manifold fue nombrado presidente de la importante compañía energética en julio del año pasado, en sustitución de Helge Lund, quien dirigió la empresa durante seis años turbulentos. Su llegada se produjo meses después de que el inversor activista Elliott Management revelara una participación significativa en el grupo. Elliott ha presionado para que se reduzcan los costes y para que la empresa se centre en su negocio principal de petróleo y gas.

Sobrevivió a una rebelión de inversionistas en la junta general anual de BP el mes pasado. Más del 18% de los inversionistas votaron en contra de su elección, después de que el grupo asesor Glass Lewis expresara su preocupación por la gobernanza y recomendara a los inversores que se opusieran a su reelección.

O'Neill se ha movido con rapidez para dejar su propia impronta en la empresa, dividiéndola en dos unidades de negocio principales y volviendo a la estructura de la importante petrolera británica anterior a su esfuerzo de 2020 por transformarse en un grupo de energía verde.

La empresa, que cotiza en la bolsa del Reino Unido y tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 82.000 millones de libras esterlinas (unos US$ 110.000 millones), se ha caracterizado por la inestabilidad desde su decisión de 2020.

Posteriormente rectificó su rumbo, pero el camino para recuperar su estatus como potencia productora de petróleo y gas ha estado plagado de frecuentes cambios en la dirección.

Bernard Looney, quien lideró la iniciativa ecológica, fue destituido como director ejecutivo en 2023 tras admitir que no había revelado el alcance de sus relaciones personales pasadas con empleados de la empresa.

Se convirtió en el tercer director ejecutivo de BP en abandonar la compañía en medio de la polémica desde 2007, cuando Lord John Browne dimitió tras revelarse que había mentido ante un tribunal británico, mientras que Tony Hayward dimitió en 2010 tras el derrame de petróleo en el Golfo de México.

BP nombró a O'Neill en un intento por estabilizar las operaciones de la compañía, reemplazando a Murray Auchincloss después de menos de dos años en el cargo.

La empresa anunció que Ian Tyler, miembro del consejo de administración, asumirá la presidencia interina. Tyler fue director ejecutivo de Balfour Beatty y se ha desempeñado como director independiente no ejecutivo de BP desde abril del año pasado.

Tyler afirmó que el directorio de BP había quedado "muy impresionado" con O'Neill desde que asumió el cargo. Añadió que la dirección del grupo seguía "firmemente convencida de la dirección estratégica que hemos trazado, y la empresa está avanzando con rapidez para llevarla a cabo".

BP anunció que iniciará un proceso para encontrar un nuevo presidente de forma permanente.