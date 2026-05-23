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Estados Unidos e Irán están cerca de extender el alto el fuego por 60 días, según mediadores

Los términos del acuerdo incluyen la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz.

Por: Financial Times

Publicado: Sábado 23 de mayo de 2026 a las 10:56 hrs.

guerra Funeral de Estado Irán Israel Trump
<p>Estados Unidos e Irán están cerca de extender el alto el fuego por 60 días, según mediadores</p>

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