Estados Unidos e Irán están cerca de extender el alto el fuego por 60 días, según mediadores

Los mediadores creen estar cerca de alcanzar un acuerdo para extender el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por 60 días y sentar las bases para las conversaciones sobre el programa nuclear de la república islámica.

Según fuentes cercanas a las cruciales conversaciones, estas incluirían una reapertura gradual del estrecho de Ormuz y el compromiso de debatir la dilución o la entrega de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Estados Unidos también suavizaría el bloqueo de los puertos iraníes y aceptaría el levantamiento de las sanciones, así como el descongelamiento gradual de los activos de Teherán en el extranjero.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmael Baghaei, declaró el sábado que Teherán estaba debatiendo un "memorando de entendimiento" para poner fin a la guerra como primera fase de un acuerdo, antes de pasar a ultimar los detalles de un acuerdo más amplio en un plazo de 30 a 60 días.

“Estamos ultimando este memorando de entendimiento”, dijo.

Los mediadores esperan que los términos del acuerdo disuadan al presidente estadounidense Donald Trump de reanudar los ataques contra la república islámica.

“El acuerdo parece ir por buen camino. Ahora está en manos de los estadounidenses para su revisión”, declaró un diplomático informado sobre las negociaciones. “Es probable que los iraníes estén dispuestos a ceder más en materia de energía nuclear, pero no lo harán mientras la guerra continúe; este acuerdo ayuda a superar esa brecha”.

Los primeros indicios de progreso surgieron después de que los negociadores paquistaníes y cataríes mantuvieran conversaciones cruciales con sus homólogos iraníes el jueves y el viernes.

Los mediadores mantuvieron contacto regular con el enviado estadounidense Steve Witkoff mientras hablaban con la delegación iraní, encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

Ghalibaf, uno de los principales líderes civiles de Irán durante la guerra, le dijo al mariscal de campo Asim Munir, el principal negociador de Pakistán, que Teherán no renunciaría a sus "derechos", especialmente al tratar con Estados Unidos, que "no ha sido sincero y no es de fiar".

Sin embargo, añadió que Irán recurriría a la diplomacia para asegurar sus "derechos e intereses legítimos". Ghalibaf también afirmó que Irán había reconstruido sus capacidades militares durante el alto el fuego, que comenzó a principios de abril, y que estaba preparado para responder de forma más contundente si Estados Unidos cometía la "insensatez" de reanudar la guerra, según informaron medios iraníes.

Subrayando la fragilidad del progreso, Baghaei afirmó que ambas partes estaban "muy lejos y muy cerca" de un acuerdo.

“Por un lado, tenemos la experiencia de las declaraciones contradictorias y los cambios de postura de la parte estadounidense. Han presentado posiciones contradictorias en varias ocasiones”, dijo Baghaei. “No podemos estar completamente seguros de que este enfoque no vaya a cambiar”.

“Por otro lado, las posturas [de ambas partes] se están acercando, no en el sentido de que hayamos llegado a un acuerdo sobre cuestiones tan importantes, sino en el sentido de que podemos alcanzar una solución mutuamente satisfactoria basada en un conjunto de parámetros.”

Uno de los principales obstáculos ha sido la insistencia de Trump en que Irán debe entregar sus reservas de 440 kg de uranio enriquecido a niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares, y que la república nunca debe tener la capacidad de desarrollar un arma nuclear.

El presidente estadounidense también ha exigido que Irán desmantele sus tres principales instalaciones nucleares —Natanz, Fordow e Isfahán— que Estados Unidos bombardeó tras unirse a la guerra de 12 días de Israel contra la república el pasado mes de junio.

Se cree que el uranio altamente enriquecido se encuentra bajo los escombros de esos yacimientos, principalmente en Isfahán.

La intensa presión para lograr un acuerdo y consolidar el frágil alto el fuego pactado el 8 de abril se produce en medio de temores de que, si no se llega a un acuerdo, Trump reanude los ataques contra la república islámica en cuestión de días, intensificando una guerra que se ha extendido por todo Oriente Medio.

Trump declaró el lunes que Estados Unidos se abstuvo de reanudar los ataques contra Irán —que, según él, se habrían lanzado al día siguiente—, y añadió que se estaban llevando a cabo "negociaciones serias" con Teherán. Afirmó que Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos le habían pedido que suspendiera la ofensiva militar.

Los aliados regionales de Washington temen que la reanudación de los ataques estadounidenses e israelíes provoque que Irán tome represalias atacando a los estados del Golfo, que han sufrido el peso de los ataques de la república islámica, y que exacerbe la peor crisis energética mundial en décadas.