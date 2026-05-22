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La incomodidad y "preocupación" del Consejo Fiscal por las sucesivas postergaciones del Informe de Finanzas Públicas de Hacienda y la Dipres

El documento clave se publicaría inicialmente el 12 de mayo, luego el 20 y finalmente se dará a conocer el próximo lunes 25 de mayo.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 13:03 hrs.

Sebastian Valdenegro Hacienda Congreso economia chilena presupuesto Jorge Quiroz
<p>Hacienda, Dipres y el CFA se habían reunido a fines de abril.</p>

Hacienda, Dipres y el CFA se habían reunido a fines de abril.

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