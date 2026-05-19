JPMorgan reduce a 1,6% PIB del año y anticipa alza de tasas para cuarto trimestre
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Tras conocerse que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile descendió 0,5% en el primer trimestre frente al mismo período de 2025, JPMorgan redujo su expectativa de crecimiento para este año a 1,6%, desde el 2,1% de principios de mayo.
En un informe a clientes, la entidad estadounidense indicó que esperan que en el segundo trimestre el gasto público esté limitado por los ajustes de política, mientras que el consumo de los hogares sea impactada por el aumento de los precios de la gasolina.
No obstante, estimaron que la inversión recupere su impulso, mientras que las exportaciones netas mejoren.
Además, prevén que la inflación alcanzará su peak con un alza anual de 4,9% en junio y adelantaron alzas de tasas previstas para 2027 para el cuarto trimestre de este año, esperando que la TPM llegue a 5,5% el tercer trimestre del próximo.
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