Las ventas online del retail registraron un alza de 6,5% en el primer trimestre
Sin contar alimentos, el comercio online marcó un aumento acelerado en marzo, principalmente debido al evento de “Black Sale”.
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Tras crecer un 11,9% en el último cuarto de 2025, el primer trimestre de 2026 alcanzó un alza de 6,5% nominal anual en las ventas online del retail, excluyendo los alimentos.
De los tres primeros meses del año, marzo registró la mayor aceleración con un incremento nominal anual de 12,2%, seguido por febrero con un 4,2%, y enero, con un alza de 1,2% anual. Esta diferencia tan marcada se debe principalmente al evento “Black Sale”, el cual comenzó antes que en 2025, por lo que abarcó más días en marzo.
Para la gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), Bernardita Silva, “al igual que en el comercio presencial, el comportamiento del canal online también refleja un consumidor más cauteloso y selectivo”, donde el crecimiento se concentra principalmente en categorías asociadas a compras más dinámicas y promocionales, como vestuario y calzado, mientras que los bienes durables continúan mostrando debilidad, con caídas en las compras ligadas al hogar, muebles y algunas categorías de artículos eléctricos, según explicó.
La categoría de Vestuario evidenció un alza nominal anual de 28% en el primer trimestre, donde destaca el Vestuario Mujer con un aumento de 36,9%, seguido por Infantil (23,8%) y Hombre (15,8%). Por su parte, Calzado registró un incremento anual de 33,9%.
Luego, por el lado de los bienes durables, Artefactos Eléctricos registró una caída de 2,2% nominal en el primer trimestre del año, donde Electrodomésticos creció un 7,3% y Línea Blanca y Electrónica cayeron un 2,3% y 7% respectivamente.
La Línea Hogar también registró una baja de 2,6% y Muebles cayó un 10,6% anual durante el primer trimestre de 2026.
Participación por tipo de canal
La participación promedio de las compras online dentro del total, para aquellos actores que cuentan con ambos canales de ventas, alcanzó un 24,2% en el primer trimestre del 2026, 1,7 pp. superior al mismo período en 2025. La participación del canal alcanzó 22,6% en enero, 23,5% en febrero y 26,7% en marzo.
En el caso de las tiendas especializadas, Artículos Electrónicos continúa marcando la mayor participación con un 27,9% en el primer cuarto del año. Por su parte, en Línea Hogar/Muebles las ventas online representaron un 19,7%, seguidas por las categorías de Vestuario y Calzado, que alcanzaron una participación de 15% en sus ventas online sobre el total.
Respecto a las grandes tiendas , la participación promedio del canal online fue de 31,4% en el primer trimestre de 2026.
“Aunque el canal online sigue creciendo, las tasas actuales son considerablemente más moderadas que las observadas durante los años de expansión acelerada post pandemia, reflejando una etapa de consolidación y madurez del ecosistema digital”, señaló la gerenta de Estudios de la CNC.
“Hacia adelante, el canal digital continuará enfrentando un escenario marcado por una demanda interna más contenida, consumidores sensibles a precios y mayores niveles de incertidumbre económica. En este contexto, las estrategias promocionales, la experiencia de compra, la logística y la capacidad de integración entre canales físicos y digitales seguirán siendo factores clave para sostener el dinamismo del comercio online durante 2026”, agregó.
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