El CFA se prepara para el Senado y convoca a nueva ronda de economistas por ley miscelánea

El organismo partió la semana pasada con las exposiciones de los exDipres Pablo Jorquera y Nicolás Bohme, y el exBC José De Gregorio.

Uno de los protagonistas que ha dejado hasta el minuto la discusión de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional en el Congreso ha sido el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

El pasado martes 5 de mayo, el organismo entregó una presentación ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados donde, si bien valoró el foco procrecimiento del proyecto, levantó una serie de alertas respecto de sus implicancias en materia fiscal.

Para dicho diagnóstico, la entidad tuvo muchos insumos, siendo uno de ellos las presentaciones de un puñado de economistas de distintos signos políticos que realizaron exposiciones ante el Consejo sobre el tema. Esa primera ronda incluyó a especialistas como el académico de la UAI, Claudio Agostini; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones; el execonomista jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel; el exministro de Hacienda y exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán; la académica de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes; y el expresidente del CFA, Jorge Rodríguez.

Primera ronda, porque la entidad prepara lo que será una nueva intervención cuando el proyecto aterrice en el Senado.

Para ellos, el CFA convocó a un nuevo grupo de economistas a exponer. El pasado martes 12 de mayo, los consejeros recibieron la exposición de los exDirección de Presupuestos (Dipres) Pablo Jorquera y Nicolás Bohme.

Jorquera es economista de la Universidad de Chile, con un máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia y fue jefe de Estudios de la Dipres durante la administración de Gabriel Boric.

Bohme es economista de la Universidad de Chile, con estudios de doctorado en la Universidad de Massachusetts Amherst, EEUU. Fue co-coordinador de Política Tributaria en Hacienda y jefe del Subdepartamento de Ingresos Públicos de la Dipres en la era Boric.

En tanto, el pasado viernes los consejeros recibieron la exposición del decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, José De Gregorio.

En los próximos días continuarán las ponencias de especialistas sobre el proyecto.

Las advertencias

En el Congreso, el Consejo identificó once riesgos fiscales, de los cuales nueve son impactos directos y dos indirectos.

Entre los riesgos de efecto directo, el CFA apuntó a que el costo de la rebaja de la tasa de Impuesto de Primera Categoría “no es compensado” por el mayor crecimiento; un “alto costo fiscal” del crédito tributario al empleo; el “riesgo de un mayor costo fiscal” de la exención transitoria del IVA a viviendas nuevas; una materialización de ahorro fiscal “no garantizada” por el aumento de cupos por incentivo al retiro; una potencial menor recaudación; y la reiteración de medidas transitorias de regularización o anticipo del pago de impuestos, como la ventana de repatriación de capitales e impuestos sustitutivos, que pueden “debilitar” el cumplimiento tributario y afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo, entre otros.

Y entre los riesgos de carácter indirectos, los consejeros detallaron la “incertidumbre” de los impactos en el crecimiento del proyecto, y también la incerteza del traspaso del mayor crecimiento a ingresos fiscales futuros.