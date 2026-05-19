Dólar abre al alza mientras el cobre retrocede en medio del estancamiento diplomático en Medio Oriente
El contrato Comex bajaba 1,4%, mientras los rendimientos del Tesoro retomaban su escalada: la tasa a 10 años alcanzaba máximos desde principios de 2025, y la tasa a 30 años su mayor nivel desde 2007.
Noticias destacadas
El dólar abrió más arriba este martes, sin novedades que apunten a una resolución del conflicto en el golfo Pérsico, atento a cada titular sobre los términos de un posible acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz.
La divisa subía $ 5,1 hasta los $ 906,1 esta mañana, después de que la semana empezara con una fuerte caída a la zona de $ 900, en medio de reportes que señalaron un esfuerzo diplomático entre Estados Unidos e Irán, aunque con posturas aún distanciadas como para cerrar un trato.
El cobre Comex bajaba 1,4% a US$ 6,23 por libra, mientras los rendimientos del Tesoro estadounidense retomaban su escalada: la tasa a 10 años alcanzaba máximos desde principios de 2025, y la tasa a 30 años su mayor nivel desde 2007. Un indicador del dólar global no mostraba cambios relevantes.
El petróleo Brent seguía oscilando en torno a US$ 110 por barril, después de que Donald Trump dijera haber suspendido un ataque previsto contra Irán para este martes tras las peticiones de sus aliados del Golfo, señalando que se estarían llevando a cabo "negociaciones serias".
Aludiendo a los mayores riesgos globales, el Banco Central de Chile elevó su Requerimiento de Capital Contracíclico a la banca. Los mercados temen un agotamiento de los inventarios de crudo en las próximas semanas, de mantenerse el bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que impulsaría con una mayor fuerza los precios de la energía.
"Las presiones alcistas se mantienen firmes producto de la falta de claridad en torno al conflicto en Medio Oriente y nuevas amenazas cruzadas entre EEUU e Irán. Si bien durante la noche se dio a conocer una propuesta de paz a EEUU, el mercado no la está interpretando con demasiado optimismo, principalmente porque dentro de las condiciones existirían puntos que Washington ya había rechazado anteriormente", escribió el director general de BeFX, Rodrigo Castillo.
La semana pasada, los agentes extranjeros inyectaron US$ 1.170 millones a su posición neta contra el peso chileno en el mercado derivado, que alcanzó así los US$ 13.400 millones, según datos del Banco Central.
De acuerdo con Castillo, "esta fuerte apuesta contra la moneda local sigue generando presión estructural alcista para el tipo de cambio y transforma los $ 900 en un soporte cada vez más difícil de perforar de manera sostenida".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Colliers: “La planificación comunal, tal como opera hoy, está activamente encareciendo las viviendas"
El gerente Inmobiliario de la consultora respalda la propuesta del Ministerio de Vivienda para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Sostiene que la norma vigente quedó desfasada de la realidad demográfica y critica que la planificación comunal se haya convertido en una herramienta política para frenar la densificación.
Tras rechazo de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara: Gobierno compromete rediseño de la franquicia tributaria Sence en el Senado
La eliminación buscaba ahorrarle cerca de US$ 300 millones al Fisco, en el marco de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete