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Bolsa chilena abre en rojo y el IPSA pierde los 10.400 puntos en medio del persistente bloqueo del estrecho de Ormuz

Los rendimientos del Tesoro estadounidense volvían a subir con fuerza, con lo que la tasa a 10 años alcanzaba máximos desde principios de 2025, y la tasa a 30 años su mayor nivel desde 2007.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 09:43 hrs.

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<p>Bolsa chilena abre en rojo y el IPSA pierde los 10.400 puntos en medio del persistente bloqueo del estrecho de Ormuz</p>

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