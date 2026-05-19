Bolsa chilena abre en rojo y el IPSA pierde los 10.400 puntos en medio del persistente bloqueo del estrecho de Ormuz

Los rendimientos del Tesoro estadounidense volvían a subir con fuerza, con lo que la tasa a 10 años alcanzaba máximos desde principios de 2025, y la tasa a 30 años su mayor nivel desde 2007.

La Bolsa de Santiago abrió a la baja este martes por el estancamiento de las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz, que mantiene altos los precios de la energía, impulsa las tasas largas y multiplica las advertencias sobre las consecuencias negativas para la economía global.

El S&P IPSA caía 0,7% a 10.394,88 puntos, en gran medida presionado por las acciones de Bci (-2,3%), Falabella (-1,7%), SQM-B (-1,1%) y Latam (-1%), después de que el índice terminara al alza este lunes.

El Banco Central de Chile elevó su Requerimiento de Capital Contracíclico a la banca, aludiendo a los mayores riesgos globales, aunque sostuvo que los prestamistas no deberían tener problemas para ajustarse a esta nueva exigencia, que dispone un plazo de 24 meses para la adecuación.

A través de su Informe de Estabilidad Financiera, el ente rector advirtió esta mañana sobre la posibilidad de que el país sufra un súbito apretón de las condiciones de financiamiento, en medio del aumento generalizado de las perspectivas de inflación.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Dow Jones caía 0,8%, y el S&P 500 con el Nasdaq perdían 0,5%. Los rendimientos del Tesoro estadounidense volvían a subir con fuerza, con lo que la tasa a 10 años alcanzaba máximos desde principios de 2025, y la tasa a 30 años su mayor nivel desde 2007.

"El auge de los rendimientos de los bonos a nivel mundial y las crecientes expectativas de futuras subidas de tasas por parte de la Reserva Federal amenazan cada vez más el repunte tecnológico impulsado por la Inteligencia Artificial (IA), lo que ejerce presión sobre las valoraciones de las acciones de crecimiento en los mercados bursátiles mundiales", escribió el analista sénior de mercados de Oanda, Kelvin Wong.

"Los mercados están ahora muy pendientes de los resultados de Nvidia que se darán a conocer este miércoles, y que generan expectativas astronómicas y plantean riesgos sistémicos de una venta masiva generalizada en el sector tecnológico si los resultados o las previsiones decepcionan", apuntó.

En todo caso, no todo está yéndose para abajo en la sesión. Mirando hacia Europa, los índices subían 0,6% y 0,4% en la eurozona y en Londres, respectivamente. Al cierre de Asia, hubo variaciones mixtas y moderadas.

El petróleo Brent seguía oscilando en torno a US$ 110 por barril, después de que Donald Trump dijera haber suspendido un ataque previsto contra Irán para este martes tras las peticiones de sus aliados del Golfo, señalando que se estarían llevando a cabo "negociaciones serias".

Los mercados temen un agotamiento de los inventarios de crudo en las próximas semanas, de mantenerse el bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que impulsaría con una mayor fuerza los precios de la energía.