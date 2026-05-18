Bolsa chilena abre estable con inversionistas atentos a posible acercamiento diplomático entre EEUU e Irán

El IPSA viene de caer más de 3% a nivel semanal, tras por datos de inflación sobre lo esperado en EEUU, que, junto con la falta de anuncios concretos sobre el golfo Pérsico tras la visita de Trump a China, propició una mayor escalada de las tasas de interés soberanas.

Las bolsas sopesaban este lunes los últimos reportes que sugieren una postura más flexible de Estados Unidos en sus negociaciones con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

El S&P IPSA chileno abrió estable en 10.419,61 puntos, después de caer más de 3% en una cuarta semana de pérdidas. Los operadores revisaban la noticia de que el PIB del primer trimestre disminuyó más de lo que se tenía previsto.

AntarChile (18,5%) lideraba las ganancias de la Bolsa de Santiago, tras conocerse que Inversiones Angelini y Compañía (dueño del 63,7% de la propiedad) confirió un poder comprador a Banchile Corredores de Bolsa para adquirir el próximo lunes hasta 22,7 millones de acciones a $ 10 mil cada una, sobre los $ 9 mil en los que cotiza aun con el alza de esta mañana.

Bolsas internacionales

En Wall Street, los índices abrieron sin cambios relevantes. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,7% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,9%. Al cierre de Asia, por el contrario, el hongkonés Hang Seng cayo 1,1% y el Nikkei de la bolsa de Tokio perdió 1%.

El petróleo Brent retrocedía 1% a US$ 108 por barril, las tasas de interés se relajaban y el dólar caía a nivel global, pues algo de optimismo sobre Medio Oriente está animando en estos momentos al mercado.

Según medios iraníes, Washington propuso una exención temporal de las sanciones al petróleo proveniente del país persa, una demanda clave en las exigencias que Teherán ha manifestado para aceptar un acuerdo de paz que reabra el estrecho de Ormuz.

Donald Trump dijo este fin de semana que "el tiempo se agota" y que los iraníes "deberían moverse rápido, o no quedará nada para ellos", después de que un dron impactara una central eléctrica en Emiratos Árabes Unidos.

La semana pasada estuvo marcada por datos de inflación sobre lo esperado en EEUU, junto con la falta de anuncios concretos sobre el golfo Pérsico tras la visita de Trump a China, lo que propició una mayor escalada de las tasas de interés soberanas.

Pocos datos macroeconómicos relevantes están agendados para esta semana. El evento más esperado viene por el lado de la temporada de resultados, pues Nvidia dará a conocer este miércoles los números de su último trimestre, poniendo a prueba el optimismo de Wall Street.