Petróleo extiende su avance y la presión crece sobre el mercado

En un nuevo post, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió ayer que “se acaba el tiempo” para que el régimen iraní acepte las condiciones para un fin de la guerra “o no quedará nada de ellos”.

Horas antes, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos reportaron ataques con drones, posiblemente lanzados por fuerzas aliadas a Irán. El ataque en EAU apuntó contra una planta nuclear.

El petróleo extiende su avance para superar los US$110 por barril de crudo Brent y los US$106 para el WTI. También se reporta un salto en los futuros a diciembre.

Con el ultimátum a Irán también parece haber llegado un ultimátum para los mercados. ¿Cuánto más pueden ignorar los inversionistas los riesgos geopolíticos y de mayor inflación? La respuesta parece ser: no mucho.

Los bonos siguen cayendo. Las tasas de los bonos japoneses a 10 y 30 años marcan, 2,8% y 4% por primera vez en 30 años. En el caso de los papeles estadounidenses, las tasas llegan a máximos desde 2023, con el rendimiento de los bonos a 30 años estabilizándose en 5,13%. Quizás el mayor cambio está en la percepción a corto plazo. Desde el inicio de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, la tasa de los bonos del Tesoro a 2 años se había mantenido estable y por debajo de 4%. Pero esta mañana supera ligeramente ese nivel por primera vez desde junio 2025.

Las acciones comienzan a sentir la presión. Los índices extienden las pérdidas que marcaron el cierre de Wall Street el viernes pasado. En Asia, el Nikkei marcó una caída de casi 1%. Las acciones europeas recorten en algo las pérdidas, pero continúan en rojo, alineadas con las caídas de los futuros estadounidenses. El dólar retrocede. El cobre cae de la mano de otros metales como el oro y la plata.

El escenario actual supone un duro escenario para el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, que comienza hoy oficialmente su período. En Señal DF analizamos los obstáculos que tendrá para alinear a los demás miembros de la Fed.

A pesar de la presión en el mercado, Wall Street y otros mercados se perciben resilientes. El S&P500 acumula siete semanas consecutivas de ganancias, a pesar de la caída del viernes.

Los resultados de NVIDIA serían claves para mantener el buen momento de la bolsa estadounidense. La empresa publicará sus resultados el miércoles.

SpaceX es otra empresa tecnológica en el radar de los inversionistas. Bloomberg reporta que la empresa de Elon Musk planea registrar su IPO esta semana, con miras a concretar su salida a bolsa a mediados de junio. Se espera que la operación dé a SpaceX una capitalización de mercado por encima de US$2 billones.

China está en los titulares tras sorprender con nuevas señales de debilidad de su demanda interna durante abril. El precio de las viviendas marcó una nueva contracción, sorpresivamente también las inversiones en capital fijo (-1,6%). Mientras las ventas de retail y la producción industrial marcaron una fuerte desaceleración.

La Casa Blanca publicó un listado de logros que atribuyó al encuentro entre Trump y Xi Jinping, incluyendo el compromiso de China de comprar soya estadounidense y “considerar” la preocupación de Washington por sus restricciones en tierras raras. Pero todo apunta a que el mejor resultado del encuentro fue la estabilización del statu quo entre ambos países.

En la portada de Diario Financiero: Masisa negocia venta de su propiedad en GN Holding y austriaca Egger correría con ventaja. Biministro Mas endurece el tono por la situación de Codelco: "Es una compañía que está fuera de control".

HOY ESTAMOS ATENTOS A: