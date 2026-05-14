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Índices de Wall Street alistan récords impulsados por la IA

Primeras declaraciones desde Beijing apoyan a Nvidia y un escenario positivo en los mercados.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 07:30 hrs.

IA Trump Xi Jinping Nvidia IPSA inflación
<p>Índices de Wall Street alistan récords impulsados por la IA</p>

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