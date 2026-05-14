Índices de Wall Street alistan récords impulsados por la IA

Los líderes de EEUU y China intercambian sonrisas, elogios, apretones de manos y promesas de más comercio. El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que la relación con Beijing será, a partir de ahora, “mejor que nunca”. Su par chino, Xi Jinping, le responde (no sin dejar de sonreír) que eso depende de ser tratados como socios y no como rivales, y de la posición de EEUU sobre Taiwán.

Para el mercado, las primeras señales que llegan desde Beijing son alentadoras, no tanto por las promesas, sino por la aparente disposición de Trump y Xi a no deteriorar el statu quo. La estabilidad en ese frente permite que el mercado siga concentrado en su optimismo en torno a la IA.

En Asia, la sesión fue mixta, pero vimos alzas en las acciones tecnológicas. Los avances se extendieron a Europa, donde el Stoxx600 sube 0,47%. Los futuros estadounidenses se alinean para una apertura al alza con niveles récord. El dólar frena su avance, a pesar de una nueva alza de 0,6% del petróleo. Reportes de que fuerzas no determinadas tomaron control de un buque de bandera emiratí generó alerta de un deterioro de la situación en el estrecho de Ormuz. Pero la reacción, hasta ahora, es limitada.

Desde Beijing, Trump y Xi coinciden en que el estrecho debe abrirse, pero no hay declaraciones concretas sobre cómo lograrlo.

Sí hay más detalles en el área comercial. EEUU incluye a Alibaba y Tencent en la lista de 10 empresas chinas autorizadas a adquirir los chips H200 de Nvidia, utilizados para el desarrollo de modelos de IA por su alta capacidad. Las acciones de Nvidia suben ya 2% antes de la apertura de la sesión. Por su parte, Xi anuncia que se renovarán las licencias para las exportadores de carne estadounidenses (pero no se habla de objetivos de compra) y promete a los CEO presentes una mayor apertura del mercado chino.

El impulso de la IA se deja sentir también a través de Cico. Las acciones de esta firma suben casi un 17% antes del inicio de la sesión, en reacción al alza de su pronóstico de ventas de procesadores debido a la demanda de la IA. Mientras, el fabricante de semiconductores Cerebras se prepara para la mayor salida a bolsa del año en EEUU por unos US$5.500 millones, que le daría una capitalización de US$40.000 millones.

El mercado prefiere concentrarse en el impulso tecnológico y deja de lado las alertas sobre las presiones inflacionarias. Tras el alza más acelerada de lo esperado del IPC de abril, EEUU reportó ayer el mayor avance mensual en cuatro años del índice de precios al productor. Llamó la atención que el alza se repitió también en el índice que excluye combustibles, alimentos y servicios comerciales.

Las recientes alzas de los índices de precios complican el escenario para Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed. Warsh fue elegido por un estrecho margen, en otra señal de la presión política que enfrentará durante su gestión.

La ausencia de acciones vinculadas al boom de la IA deja al mercado local vulnerable a otros riesgos, lo que se reflejó en la caída del 2,3% registrada ayer en el IPSA. La presión continúa hacia la apertura, con SQM (ADR) apuntando a una extensión de las pérdidas, los papeles de la mayor firma del IPSA caen ya 0,68% en operaciones premercado.

En la portada de Diario Financiero: Comisión de Hacienda aprueba el corazón de la ley de reactivación. Codelco al rojo tras auditoría a su producción.

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