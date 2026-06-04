Acciones tecnológicas bajo presión tras resultados de Broadcom y con los inversionistas pendientes de la enorme apertura de SpaceX

En palabras de Jensen Huang, CEO de Nvidia: “Solo los 'locos' cuestionarían los retornos de la IA”, una tecnología que —asegura— ya está generando “rendimientos descomunales”.

Pues bien, el mercado responde frenando el rally de las acciones tecnológicas. La excusa para las caídas es el reporte de resultados de Broadcom. Pero la empresa de semiconductores reportó un récord de ingresos, utilidades y flujo de caja. Gracias a la creciente demanda, los ingresos de Broadcom aumentaron un 48% interanual y las ventas de chips más que se duplicaron. Para el tercer trimestre proyecta un crecimiento de 180% en su negocio de chips para IA.

No es suficiente para el mercado. Las acciones de Broadcom caen un 13% antes de la apertura y contagian al sector. La sesión en Asia vio caídas de más de 1% en el Nikkei, el Hang Seng y de casi 2% en el Kospi coreano, todos los índices con alto peso de firmas tecnológicas. Las acciones europeas operan mixtas al igual que los índices estadounidenses. El Nasdaq es el más castigado. El índice de acciones tecnológicas pierde ya 1%, seguido por el S&P500 (-0,39%). El Dow Jones se desacopla y apunta a una apertura al alza. El dólar retrocede de la mano del petróleo.

Por ahora la mayoría de los análisis leen la reacción del mercado a los resultados de Broadcom como una señal de nerviosismo ante la extensión del rally reciente, como un ajuste “saludable”.

También debe haber algún componente de querer reducir la concentración en portafolios, especialmente ante la válida duda de cuánto más puede extenderse el agresivo ciclo de inversión.

Otro factor puede ser la salida a bolsa histórica de SpaceX, con inversionistas deshaciendo posiciones para liberar liquidez y poder adquirir las nuevas acciones. La empresa de Elon Musk buscará US$75.000 millones con su IPO la próxima semana, con una valoración de US$1,78 billones. La operación es de tal magnitud que el propio Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, se apresta a vender hoy acciones. A pesar de que Goldman Sachs y Morgan Stanley son los bancos líderes, Dimon mantendrá una conferencia con miles de los clientes de banca privada del banco para convencerlos de la operación.

Uno de los activos que estaría siendo afectado por a IPO de SpaceX es bitcoin. La criptomoneda cae otro 3,95% y transa bajo los US$63.000 en una ola vendedora, que coincide con la apertura del roadshow de SpaceX (registra una racha récord de retiros de los ETF de bitcoin).

Hay que tener en cuenta que la IPO de SpaceX, sumada a las esperadas salidas a bolsa de Anthropic y OpenAI, podría drenar más de US$140.000 millones, reduciendo la liquidez disponible para otros activos de riesgo.

En el otro tema clave para el mercado, hay lecturas mixtas sobre la guerra en Irán. El régimen iraní asegura que no hay avances en las negociaciones. Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, asegura seguir optimista y sugiere que el estrecho de Ormuz abriría apenas se firme el memorándum de entendimiento con Irán, lo que podría suceder tan pronto como el fin de semana. El petróleo reacciona con una caída de casi 2%. Goldman Sachs anticipa que incluso si el estrecho reabre este mes, el crudo Brent se mantendrá en torno a los US$90 por barril hasta fin de año.

En un golpe político para Trump, la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó una resolución que impide al Presidente continuar con la guerra en Irán sin aprobación del Congreso. Cuatro republicanos votaron a favor. Es poco probable que la resolución se convierta en ley, debido a la mayoría republicana más conservadora en el Senado y el posible veto presidencial. Pero es la acción más fuerte de la Cámara hasta ahora contra la agenda de Trump.

Una lectura destacada hoy: la columna de Javier Milei en el Financial Times. El presidente argentino escoge el diario británico para anunciar que envió al Congreso un proyecto que crea un marco legal específico para la IA, basado en tres pilares: mantenerla sin regular, para que se desarrolle libremente; crear una figura inédita, la "corporación no humana", firmas operadas por agentes de IA o robots; y un entorno fiscal competitivo, con ventajas tributarias para este tipo de empresas.

En la portada de Diario Financiero: Codelco ficha a Jorge Gómez, histórico ejecutivo de Collahuasi, para encabezar una nueva etapa en la estatal. La Región del Biobío y el mercado salen a respaldar las negociaciones de CAP para vender la siderúrgica de Huachipato.

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