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Acciones tecnológicas bajo presión tras resultados de Broadcom y con los inversionistas pendientes de la enorme apertura de SpaceX

Mega IPO de SpaceX genera presión sobre activos de riesgo como las criptomonedas.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 07:30 hrs.

Acciones tecnología IA SpaceX Irán Trump
<p>Acciones tecnológicas bajo presión tras resultados de Broadcom y con los inversionistas pendientes de la enorme apertura de SpaceX</p>

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