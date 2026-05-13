Kevin Warsh es confirmado como presidente de la Reserva Federal con la votación más baja de la historia
El Senado votó 54-45 a favor del nominado de Donald Trump para suceder a Jerome Powell. Se espera que asuma el liderazgo en la próxima reunión de la Fed, que se celebrará del 16 al 17 de junio.
Noticias destacadas
El nominado de Donald Trump, consiguió la confirmación para convertirse en el nuevo presidente de la Reserva Federal. El pleno del Senado dio su visto bueno para Kevin Warsh con 54 votos a favor y 45 en contra.
El Partido Republicano respaldó el bloque al sucesor de Jerome Powell. Sin embargo, la votación que obtuvo para convertirse es la más baja de la historia. Hasta ahora Janet Yellen tenía esa marca con 56 voto. En todas las ocasiones anteriores, el liderazgo del central contó con una aprobación superior a los 80 votos.
Se espera que Warsh asuma la presidencia de la próxima reunión de la Fed, que se celebrará del 16 al 17 de junio, y se incorpore a un banco central cuyos responsables están inmersos en un intenso debate sobre la dirección de las tasas de interés.
Un liderazgo dovish
Un reporte de Bank of America describe a Kevin Warsh como una figura con una inclinación claramente dovish dentro de la Reserva Federal. De hecho, los economistas explican que mantuvieron durante meses su proyección de recortes de tasas porque “Warsh probablemente pediría recortes, y el presidente de la Fed usualmente consigue lo que quiere”. Esa lectura implicaba que, aun con una economía resiliente, la futura conducción de la Fed podía inclinarse hacia una política monetaria más expansiva bajo su liderazgo.
Sin embargo, el informe -elaborado por el economista senior para EEUU de BofA, Aditya Bhave- sostiene que el escenario macroeconómico terminó debilitando esa tesis. “Los datos simplemente no justifican recortes este año”, debido a que “la inflación subyacente es demasiado alta y sigue aumentando”. A eso se sumó un mercado laboral que continúa mostrando fortaleza, ya que “el sólido reporte de empleo de abril fue la gota que rebalsó el vaso”, especialmente en un contexto de discursos cada vez más hawkish dentro de la Fed.
El documento también muestra cómo la posición de Warsh comenzó a perder apoyo dentro del propio banco central. Los autores destacan que “comentarios recientes de la Fed han sido hawkish” y que incluso miembros tradicionalmente moderados “han defendido una pausa, al menos en el corto plazo”. Más aún, señalan que algunos gobernadores “han rechazado el llamado de Warsh a recortar tasas anticipando ganancias de productividad impulsadas por la inteligencia artificial”. Es decir, el mercado interpreta que Warsh sigue defendiendo bajas de tasas, pero enfrenta una Fed mucho más cautelosa frente al riesgo inflacionario.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Ximena Lincolao
Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.
Caso Primus: SII amplía querella en contra de principales imputados por perjuicio fiscal de $ 5.400 millones
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Presidente del TDLC endurece alerta por recortes presupuestarios: "El papel de Chile como referente en materia de competencia en la región se ve reducido"
En la Cuenta Pública de la entidad, Nicolás Rojas criticó que las restricciones "se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete