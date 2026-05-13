Kevin Warsh es confirmado como presidente de la Reserva Federal con la votación más baja de la historia

Se espera que Warsh asuma la presidencia de la próxima reunión de la Fed, que se celebrará del 16 al 17 de junio.

El Senado votó 54-45 a favor del nominado de Donald Trump para suceder a Jerome Powell. Se espera que asuma el liderazgo en la próxima reunión de la Fed, que se celebrará del 16 al 17 de junio.

El nominado de Donald Trump, consiguió la confirmación para convertirse en el nuevo presidente de la Reserva Federal. El pleno del Senado dio su visto bueno para Kevin Warsh con 54 votos a favor y 45 en contra.

El Partido Republicano respaldó el bloque al sucesor de Jerome Powell. Sin embargo, la votación que obtuvo para convertirse es la más baja de la historia. Hasta ahora Janet Yellen tenía esa marca con 56 voto. En todas las ocasiones anteriores, el liderazgo del central contó con una aprobación superior a los 80 votos.

Se espera que Warsh asuma la presidencia de la próxima reunión de la Fed, que se celebrará del 16 al 17 de junio, y se incorpore a un banco central cuyos responsables están inmersos en un intenso debate sobre la dirección de las tasas de interés.

Un liderazgo dovish

Un reporte de Bank of America describe a Kevin Warsh como una figura con una inclinación claramente dovish dentro de la Reserva Federal. De hecho, los economistas explican que mantuvieron durante meses su proyección de recortes de tasas porque “Warsh probablemente pediría recortes, y el presidente de la Fed usualmente consigue lo que quiere”. Esa lectura implicaba que, aun con una economía resiliente, la futura conducción de la Fed podía inclinarse hacia una política monetaria más expansiva bajo su liderazgo.

Sin embargo, el informe -elaborado por el economista senior para EEUU de BofA, Aditya Bhave- sostiene que el escenario macroeconómico terminó debilitando esa tesis. “Los datos simplemente no justifican recortes este año”, debido a que “la inflación subyacente es demasiado alta y sigue aumentando”. A eso se sumó un mercado laboral que continúa mostrando fortaleza, ya que “el sólido reporte de empleo de abril fue la gota que rebalsó el vaso”, especialmente en un contexto de discursos cada vez más hawkish dentro de la Fed.

El documento también muestra cómo la posición de Warsh comenzó a perder apoyo dentro del propio banco central. Los autores destacan que “comentarios recientes de la Fed han sido hawkish” y que incluso miembros tradicionalmente moderados “han defendido una pausa, al menos en el corto plazo”. Más aún, señalan que algunos gobernadores “han rechazado el llamado de Warsh a recortar tasas anticipando ganancias de productividad impulsadas por la inteligencia artificial”. Es decir, el mercado interpreta que Warsh sigue defendiendo bajas de tasas, pero enfrenta una Fed mucho más cautelosa frente al riesgo inflacionario.