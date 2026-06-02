La inteligencia artificial y los commodities dominan en la apertura de los mercados

Una frase resume a la perfección el escenario en el que nos encontramos: “La economía, el ciclo de utilidades de las empresas y la narrativa del mercado se apoyan todos en el mismo y frágil pilar: el boom de la IA”. La frase es de Chris Watling, CEO de Longwiew Economics, en una columna para FT.

Su argumento es que si bien el boom de la IA puede seguir sosteniendo la economía y mercado estadounidenses (y, por extensión, a nivel global), también hay un riesgo cada vez mayor de que un cuestionamiento a la rentabilidad de esas inversiones provoque repercusiones económicas más allá de la caída de algunas acciones tecnológicas.

Por ahora, no es el caso. Son nuevos anuncios de empresas tecnológicas los que están impulsando los índices. Las acciones en Asia tuvieron una volátil sesión, marcada por aparentes tomas de ganancias en el sector de tecnología. Sin embargo, el Kospi logró marcar un alza (0,15%), suficiente para desbancar a India como la sexta bolsa más grande del mundo. En Europa, el optimismo es marcado, con algunos índices anotando alzas de más de 1%. Los futuros estadounidenses recortan sus pérdidas, pero tienen dificultades para revertir la tendencia a la baja previo a la apertura.

El dólar y el petróleo caen. El cobre anota un alza para acercarse a los US$14.000 por tonelada en Londres y los US$6,62 por libra en el Comex. Analistas de HSBC destacan que mientras otros commodities han visto sus precios al alza debido a interrupciones en el suministro, entre ellas por el cierre del estrecho de Ormuz, en el caso del cobre “el alza del precio se debe principalmente a la mayor demanda”.

Las empresas protagonistas de la jornada son todas tecnológicas: Alphabet, Anthropic, Nvidia y HP.

Alphabet anuncia una venta de acciones por US$80.000 millones, para financiar sus inversiones en IA. Se trata de una de las mayores operaciones de este tipo registradas hasta la fecha para una empresa listada en bolsa. La operación consistirá en tres partes: US$30 mil millones de acciones con garantía de colocación y preferentes, US$40 mil millones en ventas graduales de acciones a partir del tercer trimestre, y US$10 mil millones en un acuerdo directo con Berkshire Hathaway. Las acciones de Alphabet caen 2,68% antes de la apertura.

Anthropic también busca financiamiento. Impulsada por la insaciable demanda de los inversionistas por entrar en su propiedad, la creadora de Claude adelanta sus planes y presenta de forma confidencial un prospecto para su salida a bolsa. Anthropic cerró recientemente una ronda de levantamiento de capital que la valoró en cerca de US$1 billón.

Las acciones de HP suben 26% antes de la apertura, tras publicar positivos resultados y proyecciones para la demanda por sus procesadores y conexión de redes, claves para los centros de datos.

Nvidia corona a un próximo ganador. En una conferencia en Taipei, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que Marvell Technology puede ser la próxima empresa en unirse al club de las firmas valoradas por más de US$1 billón. Marvell es una fabricante estadounidense de semiconductores hoy valorada en US$200.000 millones. Sus acciones suben un 22% antes de la apertura.

El analista de Deutsche Bank, Peter Milliken, ofrece una buena descripción de lo que vemos estos días: “un mercado alcista que ha mostrado cada vez más señales de entrar en una fase de euforia”.

No hay que descartar que el optimismo hoy también sea alimentado por lo que se parece leerse como señales de una pronta solución a la crisis en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, intervino entre Israel y Líbano, en un esfuerzo por reencaminar las negociaciones de un acuerdo con Irán. El régimen iraní suspendió las conversaciones ante la reciente ofensiva de Israel contra Hezbollah en el Líbano. Israel acepta suspender ataques planeados en Beirut, pero anuncia que mantendrá la ofensiva contra Hezbollah al sur del Líbano.

Otra señal importante llega desde el Departamento de Comercio de EEUU. Se comienzan a publicar las primeras conclusiones de las investigaciones iniciadas contra decenas de países bajo la Sección 301 de la Ley Comercial. El primer caso anunciado es Brasil. El representante de Comercio, Jamieson Greer, ha propuesto la imposición de aranceles del 25 % a los productos brasileños acusando prácticas que «son irrazonables y suponen una carga o restricciones para el comercio estadounidense». Petróleo, tierras raras, metales, medicinas y otros productos como carne y café, quedarían exentos. El plazo para la puesta en vigor de los aranceles es julio15.

Diario Financiero presenta una amplia cobertura de la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast. Otros titulares: Vientos de recesión entran en escena tras la caída de la actividad en abril y el mercado ahora ve el PIB del año más cerca de 1,5%. Menos consumo de alcohol y desafiante contexto en Argentina: los temas que marcarán la agenda del nuevo CEO de CCU.

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