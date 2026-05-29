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Las bolsas buscan cerrar mayo en máximos y el petróleo cede por señales de paz

El Brent caía a la zona de US$ 91 por barril y el WTI se ubicaba cerca de US$ 87, después de haber tocado niveles bastante más altos durante la semana. El Brent acumulaba una caída cercana al 17% desde comienzos de mayo.

Por: Felipe Lozano

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 07:30 hrs.

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<p>Las bolsas buscan cerrar mayo en máximos y el petróleo cede por señales de paz</p>

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