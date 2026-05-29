Las bolsas buscan cerrar mayo en máximos y el petróleo cede por señales de paz

El Brent caía a la zona de US$ 91 por barril y el WTI se ubicaba cerca de US$ 87, después de haber tocado niveles bastante más altos durante la semana. El Brent acumulaba una caída cercana al 17% desde comienzos de mayo.

Los mercados terminan mayo con mejor ánimo por el posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, aunque los inversionistas no se fían hasta ver hechos concretos que reduzcan la tensión en Medio Oriente. Mientras, Wall Street sigue en récord y el petróleo cae.

Los futuros de Wall Street operaban levemente al alza antes de la apertura. El S&P 500 y el Nasdaq 100 subían cerca de 0,1%, mientras que los futuros del Dow Jones avanzaban alrededor de 0,2%, en una sesión en que el mercado buscaba extender una racha histórica, aunque pendiente de la Reserva Federal, que tendría menos espacio para bajar las tasas por el repunte de la inflación.

El combustible del optimismo en las bolsas, además del posible acuerdo en Irán, volvió a venir desde el sector tecnológico. Dell se disparaba en las operaciones previas al mercado después de reportar un salto de 757% en sus ventas por servidores optimizados para inteligencia artificial, hasta US$ 16.100 millones. La compañía elevó además su proyección de ingresos por servidores de IA para 2027 a US$ 60.000 millones, reforzando la idea de que el gasto corporativo en infraestructura de inteligencia artificial sigue lejos de agotarse.

En Europa, las bolsas cruzaban el mediodía con avances moderados. El rebote estaba apoyado por la caída del petróleo y la expectativa de una desescalada en Medio Oriente, aunque los operadores seguían atentos a nuevas señales de inflación. En Reino Unido, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, señaló que puede ser apropiado tolerar temporalmente una inflación por encima de la meta ante la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente, aunque advirtió que esa tolerancia se debilitaría si aparecen efectos de segunda vuelta. En Francia, en tanto, la inflación de mayo volvió a acelerar, añadiendo presión al debate monetario europeo.

En Asia, el cierre fue ampliamente positivo. Las bolsas regionales avanzaron con fuerza por las expectativas de acuerdo entre Washington y Teherán y por el empuje de las acciones ligadas a semiconductores e inteligencia artificial. El Nikkei japonés subió 2,65% y el Kospi surcoreano avanzó 3,6%, con compras relevantes en compañías como Samsung y TSMC. El alivio petrolero también ayudó a mejorar el ánimo en mercados importadores de energía, donde una baja sostenida del crudo puede reducir presiones sobre inflación, divisas y balanzas externas.

El petróleo era el gran termómetro de la jornada. El Brent caía a la zona de US$ 91 por barril y el WTI se ubicaba cerca de US$ 87, después de haber tocado niveles bastante más altos durante la semana. El Brent acumulaba una caída cercana al 17% desde comienzos de mayo, reflejando cómo el mercado está descontando una menor probabilidad de disrupciones prolongadas en el suministro global de crudo. El cobre, por su parte, cerraba la semana -y mayo- con una caída de 0,4%, hasta los US$ 6,40 por libra, ante las previsiones de que los bancos centrales podrían empezar a subir las tasas en junio por el alza de la inflación.

Diario Financiero titula hoy con “Gobierno reordena plan penitenciario: no prioriza cárcel de máxima seguridad y rescata iniciativas ya en carpeta”. Además, “Confuturo se queda con la propiedad del outlet Midmall Maipú tras lograr acuerdo con Grupo Araucana”.

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