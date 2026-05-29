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Las acciones de Dell se disparan casi un 40% tras superar proyecciones de ventas gracias al auge de la IA

Las previsiones de ingresos superaron con creces las estimaciones de los analistas, impulsadas por la demanda de servidores para el desarrollo de inteligencia artificial.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 06:54 hrs.

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<p>Los ingresos de Dell en el ejercicio fiscal que finaliza en enero de 2027 serán de aproximadamente US$ 167.000 millones. (Foto: Bloomberg)</p>

Los ingresos de Dell en el ejercicio fiscal que finaliza en enero de 2027 serán de aproximadamente US$ 167.000 millones. (Foto: Bloomberg)

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