Las acciones de Dell se disparan casi un 40% tras superar proyecciones de ventas gracias al auge de la IA
Las previsiones de ingresos superaron con creces las estimaciones de los analistas, impulsadas por la demanda de servidores para el desarrollo de inteligencia artificial.
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Las acciones de Dell Technologies Inc. se dispararon un 38% en las operaciones previas a la apertura del mercado el viernes, después de que el fabricante de hardware presentara unas previsiones de ventas anuales que superaron con creces las estimaciones de los analistas, impulsadas por la demanda de servidores para el desarrollo de inteligencia artificial.
Los ingresos del ejercicio fiscal que finaliza en enero de 2027 serán de aproximadamente US$ 167.000 millones, incluidos US$ 60.000 millones procedentes de la venta de servidores de IA, según informó la compañía con sede en Texas en un comunicado.
Esta cifra supone un aumento respecto a la previsión anterior de unos US$ 140.000 millones y supera la estimación media de los analistas de US$ 142.100 millones, según datos recopilados por Bloomberg.
Los servidores de Dell, diseñados para ejecutar cargas de trabajo de IA, están atrayendo clientes de empresas que alquilan capacidad de procesamiento, como CoreWeave Inc. y Nscale Global Holdings Ltd., así como clientes corporativos y los principales proveedores de IA.
La compañía registró pedidos de IA por valor de US$ 24.400 millones y generó US$ 16.100 millones en ventas de servidores de IA en el trimestre finalizado el 1 de mayo, según declaró el director de operaciones, Jeff Clarke, en un comunicado. "La oportunidad que ofrece la IA no muestra signos de desaceleración", indicó.
Las acciones subieron a US$ 437,70 en las primeras operaciones, tras cerrar a 317,05.
Si la subida se mantiene al abrir los mercados en Nueva York, será el mayor incremento intradía de la acción en más de dos años. El negocio de servidores de Dell se ha considerado uno de los grandes ganadores de la IA este año, impulsando las acciones más de un 150% al cierre del jueves.
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